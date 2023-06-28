薯條買一送一、炸雞+1元多一塊！ 把握6月最後「速食+星巴克」好康優惠

時間好快又來到月底！ 小編來提醒大家把握最後幾天的好康優惠，無論是速食、飲料、超商都好康優惠期眼，想要薯條買一送一、星巴克買一送一，或是1元爽吃肯德基蛋撻、炸雞等等的都有，快抓緊機會療癒自己的味蕾吧！

●星巴克

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

星巴克即日起至6/30的每週三至五，foodomo外送平台有買一送一可喝，活動期間內全日於foodomo外送平台推出「指定飲品好友分享」活動，購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的「美式、那堤、巧克力可可碎片星冰樂」，其中一杯由星巴克招待，最高現省160元，下午茶都幫你準備好了，還不訂起來。

●麥當勞

圖／麥當勞提供

麥當勞推出「大薯買一送一」好康優惠，即日起至6/28前到屈臣氏實體門市消費不限金額，就送麥當勞大薯買一送一券1張，這次優惠券僅限台灣麥當勞餐廳內用、外帶和得來速使用，不得用於歡樂送服務、自助點餐機及部分特殊餐廳，使用期限至7/4。

●肯德基

圖／肯德基提供

肯德基即日起至6/30預訂快取有限時雙重好康，包含消費滿439元，就送「原味蛋撻兌換券」x 2，限下次消費滿189元後兌換，以及購買XL/桶餐，可享+1元即可多1顆香濃原味蛋撻、桶餐限定+1元多1塊咔啦脆雞或4塊上校雞塊可吃。

●頂呱呱

好運喵喵餐199元，呱呱包和地瓜薯條等明星商品一次滿足。圖／頂呱呱提供

頂呱呱與momo購物網聯手推出超可愛又好拍的「好運喵造訪」包裝，三款「好運餐」也同步自即日起至7/11限定開賣，包含單人份好運喵喵餐199元、雙人份好運成雙餐379元及小幸運點心餐99元，也於雙外送平台、momo購物網販售。

●必勝客

圖／翻攝必勝客粉專

即日起至6/30，必勝客有經典口味小披薩全品項皆可「外送買小送小」（輕鬆點、夏威夷與雙層美式臘腸比薩不適用此活動）；同期間「超值必勝嗑」平日外帶13吋大比薩優惠，包括夏威夷、雙層美式臘腸等8款超人氣口味，通通只要199元，同步加碼免費升級輕盈爽脆的「薄脆餅皮」（原升級價20元）優惠倒數、每日數量有限，趕快上官網訂購！

●拿坡里

圖／摘自拿坡里官方粉絲團。

即日起至6/30止，拿坡里披薩、炸雞推出超狂優惠，「618超值套餐」內含2個小披薩、6塊「雞腿二重奏」和整瓶1250ml飲料，特價只要618元（原價888元）；「重量級腿排桶」回歸優惠價不僅有「1公斤腿排桶」，就連「2公斤腿排桶」也有，每桶最多現省300元；同時，招牌品項「薯第一(灑粉系列)」買一送一快筆記。

●21世紀

圖／21世紀提供

即日起至7/25展開21世紀「夏翻天」優惠活動，期間享用「香草烤雞分享餐」（499元）包含1整隻香草烤雞、2個烤雞沾醬和2杯大杯蜂蜜綠茶，還立即享有加1元加購優惠！只要加1元可吃大份黃金脆薯、10顆紫玉地瓜。期間購買「炸雞分享餐」（399元）則包含6塊香脆炸雞、2杯大杯蜂蜜綠茶，也同享1元就可加購小份黃金脆薯及大杯蜂蜜綠茶。

●漢堡王

漢堡王最新一期優惠券，多達24個品項優惠下殺5折起，包含蘋果派、勁濃起士薯等４款點心只要35元，小華堡１個只要59元，更有超人氣８塊雞塊搭配洋蔥圈（大）也只要99元；必搶夯品通通買一送一，包含薯條（中）、辣薯球（中）、４塊雞塊、小華堡、西部小華堡、脆洋蔥牛肉堡和經典脆雞堡統統有。

圖／漢堡王官網

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