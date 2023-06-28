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強勢回歸！「8%ice」美味冰淇淋加入冰品戰場 吃冰加碼live演奏超享受
2013年創立的「8%ice」終於回來了！在這個夏天，再度端出樸實、美味的冰淇淋，重回競爭激烈的冰品市場，即日起試營運至7/7，而且店內還有live音樂演奏，冰淇淋控們快出發消消暑去！
原先提供冰淇淋的「8%ice」，後來轉戰烘焙，推出餅乾、蛋糕、咖啡等美食；終於釋出，近日終於釋出讓許多「冰友」們殷殷期待的好消息，再度加入今年豔夏的冰品戰場。「8%ice」依舊堅持使用當令食材，製作不添加香料、色素等的樸實的冰淇淋，即日起在永康門市試營運，要讓大家嘗到幸福美味的冰淇淋。
試營運期間將一直到7/7，一天僅銷售6小時，各路冰淇淋控們可要注意時間！店內還邀請許多演奏家現場演奏，享受邊聽音樂邊吃冰淇淋的幸福時光，讓燥熱煩悶的身心一起被療癒，這個夏天好像變得沒這麼難熬了～
8%ice冰淇淋專賣店
地址：台北市大安區永康街4巷1號(近東門捷運站5號出口)
試營運期間：6/17～7/7，12：00～18：00
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