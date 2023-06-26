今夏必吃！霜淇淋專賣「白鬍子」台北東區快閃回歸，全新「霜淇淋可頌」領軍2口味霜淇淋一次滿足

甜點控來吃冰！人氣霜淇淋專賣店「白鬍子」回歸台北東區，即日起至7/9，於忠孝sogo地下一層快閃，提供兩種口味美味霜淇淋，加碼再推全新「霜淇淋可頌」，據說是選用被譽為「法國最好吃的可頌之一」的可頌麵包搭配沁涼霜淇淋，沒吃到會捶心肝！

圖／白鬍子鮮奶霜淇淋專賣店粉絲頁

圖／白鬍子鮮奶霜淇淋專賣店粉絲頁

鮮奶霜淇淋專賣店「白鬍子」自6/23起至7/9，在忠孝sogo B1快閃回歸，提供沖繩雪鹽鮮乳、鹿野紅烏龍等兩種口味霜淇淋，一款帶有些許鹹味，香濃不膩口，另一款則有濃郁茶香與果香，一口就回甘。此外，店家另加碼推出全新「霜淇淋可頌」，使用「法國最好吃的可頌之一」的原味可頌，擠上濃郁鮮奶霜淇淋，不僅消暑，更多了一份滿足感。

圖／白鬍子鮮奶霜淇淋專賣店粉絲頁

圖／摘自白鬍子鮮奶霜淇淋專賣店粉絲頁(網友Si Han Chen)

白鬍子 快閃資訊

快閃日期：6/23～7/9

快閃地點：忠孝sogo B1

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