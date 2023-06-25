快訊

新北三重死亡車禍 拖吊車撞上斑馬線行人送醫不治

瑞典雲霄飛車驚魂！ 遊客當場跌落地面 已知1死7傷

買1送1不憂鬱！星巴克「周一好友分享日」11點登場　收心買一送一喝起來

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／星巴克咖啡同好會粉絲頁
圖／星巴克咖啡同好會粉絲頁

收心買一送一！端午連假後，星巴克推出「Back to work 好友分享日」，周一開工日(26)當日開喝星巴克趕走憂鬱感，用大家最愛的買一送一撫慰心靈。不論是揪人喝，還是一人獨享兩杯都沒問題。

圖／星巴克咖啡同好會粉絲頁
圖／星巴克咖啡同好會粉絲頁

星巴克推出「Back to work 好友分享日」，於6/26周一當日上午11點起至下午8點止，凡活動期間至星巴克門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，即可享買一送一，每人每次最多買二送二，飲料限當場一次領取。

值得注意的是，優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

圖／星巴克咖啡同好會粉絲頁
圖／星巴克咖啡同好會粉絲頁

延伸閱讀：

全家霜淇淋「新口味」曝光！網曬照意外揭曉新檔期口味　端午連假買一送一先開吃

最大贏家50嵐！韓女團NMIXX成員分享來台隨拍　珍奶照片掀熱議　粉絲呼：JYP愛豆都愛50嵐

咖啡 星巴克 買一送一 連假 星冰樂

相關新聞

買1送1不憂鬱！星巴克「周一好友分享日」11點登場　收心買一送一喝起來

收心買一送一！端午連假後，星巴克推出「Back to work 好友分享日」，周一開工日(26)當日開喝星巴克趕走憂鬱感，用大家最愛的買一送一撫慰心靈。不論是揪人喝，還是一人獨享兩杯都沒問題。

比肯德基好吃！網傳「全家葡式蛋塔」更美味　網讚聲一片：是真的

比肯德基好吃！有名網友在超商資訊臉書社團分享一款堪稱「比肯德基還好吃」的蛋塔，原PO表示自己也是聽說，因為不信而買來嘗試，沒想到竟「一吃上癮」，就連家裡小孩也都大讚「比肯德基蛋撻還要好吃」，也引來其他

統統要蒐集！「鶴茶樓 X SHOP1107」台韓跨界合推「超萌聯名杯＋8款周邊」，還有150公分可愛立牌必拍

跨國聯名又來囉！台灣手搖品牌「鶴茶樓」本次攜手韓國文創超萌插畫「Shop1107」推出一系列療癒周邊，不僅讓粉絲們在台就能買到超可愛商品，還有聯名杯款可以蒐集，6/27周邊開賣再送聯名貼紙，送完為止，

古早冰重返市場！哈林庾澄慶 X 枝仔冰城推6款聯名冰品

復古浪潮一波波，就連夏季最夯的冰品也走復古風。百年在地品牌「枝仔冰城」攜手哈林庾澄慶聯名推出6款「枝仔冰城X哈零食」冰品...

「WA!BAKERY」過生日！幸福呈獻三款新品飄濃郁黑糖甜香 這夏染成琥珀色

由古娃娃創立的麵包和蛋糕烘焙品牌「WA!BAKERY」一歲囉！為了慶祝一週年，這回推出以黑糖作為新品主題融入麵包中，推出了黑糖奶霜捲、黑糖QQ奶酥包及黑糖麻糬丹麥吐司，把這個夏天染上了幸福又滿足的琥珀色，黑糖系列僅在快閃店販售，快趁假期時去一趟～

最大贏家50嵐！韓女團NMIXX成員分享來台隨拍　珍奶照片掀熱議　粉絲呼：JYP愛豆都愛50嵐

大家都愛喝珍奶！韓國人氣團體TWICE、ITZY師妹NMIXX於上周末來台開唱，行程結束後也不忘分享美照。成員LILY在官方Instagram分享，除了自己的可愛自拍外，還有一張座椅按摩及一張珍珠奶茶

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦