買1送1不憂鬱！星巴克「周一好友分享日」11點登場　收心買一送一喝起來

收心買一送一！端午連假後，星巴克推出「Back to work 好友分享日」，周一開工日(26)當日開喝星巴克趕走憂鬱感，用大家最愛的買一送一撫慰心靈。不論是揪人喝，還是一人獨享兩杯都沒問題。

圖／星巴克咖啡同好會粉絲頁

星巴克推出「Back to work 好友分享日」，於6/26周一當日上午11點起至下午8點止，凡活動期間至星巴克門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，即可享買一送一，每人每次最多買二送二，飲料限當場一次領取。

值得注意的是，優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

圖／星巴克咖啡同好會粉絲頁

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