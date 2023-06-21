全家霜淇淋「新口味」曝光！網曬照意外揭曉新檔期口味　端午連假買一送一先開吃

今(21)天是24節氣中的夏至，代表夏季正式來臨。炎炎夏日，不少人吃冰消暑，全家霜淇淋也時常推出買一送一優惠，讓網友大讚「優惠好多」，另外還有取貨9元券、MOOD送霜淇淋免費兌換券等好康。有網友曬出霜淇淋照片並在臉書社團表示「已經開始期待下個月的口味了」，也意外揭曉全家「新檔期霜淇淋」口味。

網友分享自己買到的胖胖霜淇淋。圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團(網友Hannah Su)

全家霜淇淋新口味！有網友曬照分享自己買到的全家胖胖霜淇淋，發文表示自己開始期待下個月的口味，意外引來網友揭曉新口味霜淇淋，據網友留言透露，全家新一檔霜淇淋口味是「木瓜牛奶」，還有網友補充「椰椰奶奶」口味，讓不少人期待新口味的到來。

木瓜牛奶示意圖。記者謝進盛／攝影

此外，原PO也表示「最近好多霜淇淋優惠」，可能是因應夏天來臨，業者特別推出優惠增加買氣，也有網友貼出「吃不完，根本都吃不完」的表情包表示認同。而最近的全家優惠則是端午連假4天期間使用全盈+PAY可享Fami!ce霜淇淋買一送一。

凡於6/22至6/25，使用全盈+PAY購買Fami!ce全家霜淇淋，即可享有買1送1優惠。圖／全家便利商店提供

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