最大贏家50嵐！韓女團NMIXX成員分享來台隨拍　珍奶照片掀熱議　粉絲呼：JYP愛豆都愛50嵐

大家都愛喝珍奶！韓國人氣團體TWICE、ITZY師妹NMIXX於上周末來台開唱，行程結束後也不忘分享美照。成員LILY在官方Instagram分享，除了自己的可愛自拍外，還有一張座椅按摩及一張珍珠奶茶的照片。而最吸引台灣粉絲目光的，莫過於珍奶封膜上的顯眼LOGO。

圖／IG@nmixx_official

粉絲笑稱「50嵐成為最大贏家」！韓國女團NMIXX登台開唱，成員LILY離台不忘分享美照，並配字「會很想念的」，湧入各國粉絲按讚留言。除了多張自拍外，LILY也分享了幾張隨拍，其中一張就是來台必喝珍珠奶茶，飲料封膜上的「50嵐」顯眼LOGO，讓許多台灣粉絲直呼「50嵐欸哈哈哈哈」、「真的喝珍奶了」、「ITZY之後，師妹也pick五十嵐」、「JYP愛豆都愛50嵐」。

圖／IG@nmixx_official

延伸閱讀：

．超懂吃！韓星SOMI、太陽來台大啖「牛肉麵＋高粱」 店家曝光開吃同款

．7元就開喝！端午連假「咖啡、手搖整理包」必收 多家「手搖買一送一、星巴克第二杯半價」今天先喝