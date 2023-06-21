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7元就開喝！端午連假「咖啡、手搖整理包」必收　多家「手搖買一送一、星巴克第二杯半價」今天先喝

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各業者提供
圖／各業者提供

端午連假買一送一喝起來！明(22)日就是端午節，緊接著是為期四天的連假，各大咖啡手搖品牌推出自家優惠，特別是大家最愛的買1送1一次滿足。而喜歡喝星巴克的粉絲記得今天先開喝，準備開啟美好的端午連續假期！

⬤ 星巴克：第二杯半價

連假前先喝星巴克！星巴克「第二杯半價」活動截至今(21)日，凡購買兩杯大杯（含）以上相同容量/風味/冰熱一致的飲料，可享第二杯半價優惠。

圖／星巴克咖啡同好會臉書
圖／星巴克咖啡同好會臉書

⬤ 黑浮咖啡：單品買一送一

6/22至6/25，只要至「黑浮國際餐飲集團APP」領取免費票券可享外帶「義式咖啡／手沖咖啡全系列買一送一」。

圖／黑浮咖啡提供
圖／黑浮咖啡提供

⬤ 奎克咖啡：咖啡系列飲品買一送一

6/22至6/25，奎克「咖啡系列飲品」買一送一限定優惠，同樣至「黑浮國際餐飲集團APP」領取優惠票券，即享外帶「酷玩冰滴／手沖咖啡／經典義式」買一送一，而熱銷萬杯的「雲朵奶蓋拿鐵」，也包含在本次優惠活動中。

奎克雲朵奶蓋。圖／奎克咖啡提供
奎克雲朵奶蓋。圖／奎克咖啡提供

⬤ 手作功夫茶：「功夫茶王」買一送一

端午節(22)當日至功夫茶王門市購買「功夫茶王」，即享買一送一。另自即日起至6/30購買「莎莎優格系列(榴蓮、芒果)」也有現折20元優惠。

圖／手作功夫茶粉絲頁
圖／手作功夫茶粉絲頁

⬤ TEA TOP：指定飲品買一送一

6/22至6/25，TEA TOP推出「桂花凍108」、「桂花凍蜜檸」買一送一，凡姓名中有「桂、花、凍」任一字或同音，抑或是身份證／居留證有「1、8」兩號碼，只要有以上其中一項即符合資格，每人限購三組。

左為桂花凍蜜檸、右為桂花凍108。圖／TEA TOP提供
左為桂花凍蜜檸、右為桂花凍108。圖／TEA TOP提供

⬤ 大苑子：「愛文芒果冰沙」7元

6/22端午節一日限定，於北中南共107間大苑子限定門市推出中杯「愛文芒果冰沙」7元開喝的活動，活動當日中午12點起限量50杯，每人限購一杯（11點半發放號碼牌）。

圖／大苑子提供
圖／大苑子提供

⬤ 康青龍：指定飲品買一送一

6/21至6/25連續五天，康青龍APP會員凡購買「鮮奶茉綠小青龍(L)」一杯，即可免費贈送人氣熱銷「沁心金萱」一杯，最高獨享買10送10。

圖／康青龍提供
圖／康青龍提供

⬤ CoCo都可：外送買一送一

即日起至6/26，只要於外送平台Foodpanda點購「檸檬奇遇桔（L）」、「楊枝甘露 輕盈版（M）」即享買一送一優惠。

圖／CoCo都可粉絲頁
圖／CoCo都可粉絲頁

⬤ 清心福全：現折5元

即日起至6/25，活動期間凡於清心福全門市購買大杯「鳳梨紅茶」現折5元，另有加料「窈窕の恩人益生菌」25元優惠價。

圖／清心福全粉絲頁
圖／清心福全粉絲頁

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