2023端午節「特色粽子」集合！ 這一鍋「火鍋粽」、瓦城「榴槤粽」還有麵包粽、大蛤粽、星冰粽　超好奇口味每款都想吃

今午端午節就愛和別人不一樣！ 除了傳統肉粽之外，還可以來瞧一瞧有哪些端午節「特色粽子」，udn小編這一回特蒐6家端午特色粽，有火鍋粽、榴槤粽、鰻魚粽、星冰粽，以及意想不到的麵包粽、大蛤粽等，每一款都讓人好奇，想嘗鮮的人這篇先筆記！

圖／這一鍋皇室秘藏鍋物提供

這一鍋皇室秘藏鍋物，在今年端午節端上「火鍋粽」，將這一鍋經典鍋物-御膳麻辣鍋、頤心菌菇鍋融入粽子裡，讓火鍋控從粽子裡吃到鍋物風味。

「這個粽酥辣(麻辣豬肉粽)」，用蒸熟香Q彈牙的糯米飯拌入這一鍋特製御膳麻辣醬汁，加入油蔥酥、蝦米、香菇，爆炒後，添加醃漬豬肉及鹹蛋黃，最後再灑上金黃油條碎，油條碎吸附肉粽湯汁，吃在嘴中口口酥脆麻香；「這素菇菇粽(麻油蕈菇粽)」，特選四大名菜之一「猴頭菇」入粽，糯米將蕈菇湯汁精華與麻油吸附飽滿，再加入豆皮、古早味菜脯增加口感。兩款這一鍋粽子禮盒即日起於全台家樂福量販店& Mia C’bon上市。

●瓦城 「泰式蝦醬肉粽、醇厚麻油雞肉粽、芋香紫米粽、椰香榴槤粽」

圖／瓦城集團

瓦城展現泰式結合中式的獨門好滋味，推出四款經典人氣粽子，「泰式蝦醬肉粽」將泰式蝦醬與山珍海味交織、「醇厚麻油雞肉粽」嚐到薑香與麻油嫩雞腿肉，結合珠貝、鴻喜菇、蜜栗子的多層次迷人香氣、「芋香紫米粽」有香甜椰肉加紫米與紅豆、綿密芋泥、香脆綠豆仁，最特別的「椰香榴槤粽」將手工榴槤蓉、蜜紅豆、黑芝麻組成豐富內餡，搭配椰香淋醬，立馬展現多彩的南洋風情。

即日起至6/22開放訂購，瓦城「端午粽專屬禮盒」隨貨再贈總價值2,228元的《美味饗樂券》，內含餐廳品牌338元美味饗樂券6張及大心元50美味饗樂券4張，總共10張優惠券，可在8/31前於各品牌門市消費滿額使用。

●小倉屋 「蒲燒鰻魚粽」

圖／小倉屋提供

小倉屋福袋造型「蒲燒鰻魚粽」，今年限量2千組開放預購，在粽葉烙印「小倉屋」logo，內含蒲燒鰻魚粽4顆、蒲燒醬2瓶、山椒粉4包。以特製蒲燒醬、炙烤過的鰻魚細丁，加上高湯和泡香菇的甘純水付蒸，接著乾香菇和爽脆的筍子切丁、分別蒸熟後混合，與台灣粽有迥然不同的風味。

●漁慶興 「大蛤粽」

圖／翻攝漁慶興水產行臉書

澎湖地區就有業者將當地海鮮「大蛤」裡頭包糯米飯，加上自家的手作扁魚乾包成粽狀，以棉繩串成一串，在端午節推出「大蛤粽」。大蛤包飯，原是澎湖部分地區的清明祭品，業者發現把糯米飯包進蛤蠣，加上作法和粽子有異曲同工之妙，最新成為澎湖人端午節另類的粽子。

●一之軒 「御品麵包粽」

圖／一之軒提供

一之軒今年首度挑戰「用麵包做粽子」，端午節限定款「御品麵包粽」，麵團以低溫12小時熟成，麥香味濃郁。本次推出用 OmniPork 新餐肉製成的「新餐肉香菇」及「紅豆麻糬」兩種全素口味，是一款具有植物性蛋白質、低脂肪、低醣、低熱量的粽子。

●星巴克 「星冰粽」

圖／星巴克提供

人氣熱賣的星巴克「星冰粽」登場，「珍珠奶茶星冰粽」內餡以一層紅茶餡包裹牛奶餡，外皮以黑糖口味的QQ表皮代表珍珠，一口咬下如同在喝冰涼的珍奶，另一款「西西里風咖啡星冰粽」，內層是起司檸檬餡包著咖啡奶餡，外層則揉入了檸檬絲，酸甜清爽、充滿異國風味。

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