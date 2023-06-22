城隍廟周邊必吃！「814麗香冰店」創始老店：在地稱「歪頭冰」的古早味枝仔冰，10種口味一枝只賣14元

營業超過半世紀的老冰店，店面就是製冰廠，全透明製冰過程，買冰還可以長知識的概念，目前已經傳承到第三代，雖然有分家，但這家才是正創始店。總共10種口味冰棒統統只賣14元，是傳統古早枝仔冰，真材實料而且為了拿取方便，造型呈現歪頭形狀，所以暱稱歪頭冰，挺可愛的。

814麗香冰店 創始老店｜交通位置

新竹大同路上，城隍廟周邊不好停車，要找一下附近收費停車場。

旁邊有彩繪地圖所以很好認，店面就是住家也是製冰廠的概念。

早期第一代賣冰的攤車還保留著。

814麗香冰店 創始老店｜MENU

總共10種口味，除了冬季限定草莓口味以外。固定口味有紅豆、綠豆、芋頭、花生、酸梅、百香果、芒果、桂圓米糕、鳳梨和牛奶。每支只要14元，這價格真的很好記，很多人都一口氣買盒裝回家慢慢吃。

創於1967年，第一代已經90幾歲了。

為了大家方便，還有這種價目表格。畢竟大家都喜歡一口氣買盒裝，不管買幾支都一樣一口價14元。

每日新鮮現做，有限量的，賣完就只能等明天再來了。

現做的冰棒都在冷凍庫裡面等待認領。

店面就是製冰廠超酷的，看著老闆忙著製作冰棒也很是新鮮。綠色液體是高濃度鹹水，鹹水約34度～35度能急速冷凍冰棒。

為了拿取方便才會變成歪頭造型，如今卻變成一種噱頭。

是不是超可愛的！！一支支歪頭造型，而且料多看得到。

鳳梨枝仔冰

綿密細緻，酸甜甘香，也沒有鳳梨的粗纖維，好吃。

冰體入口細緻柔順。

桂圓米糕枝仔冰

用台東關山小糯米、麥片加熱水煮糊，依序加入黑糖與南部桂圓，大火煮30分鐘要不斷攪拌，最後加入牛奶攪勻，軟綿帶黏還有桂圓香氣，時不時還能咬到桂圓米糕，讓我這個咀嚼系很滿意。

酸梅枝仔冰

這調和比例很好，用酸梅還有楊桃米蜜餞增添風味，吃起來酸V啊酸V。

聽說芋頭也很厲害，下次來點點看。上面有提到二代分家的814冰棒大同店聽說口味一樣，也很好吃喔。

814麗香冰店

地址：新竹市北區大同路117號

電話：03 522 6488

時間：上午8:30 – 晚上10:30

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文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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