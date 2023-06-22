快訊

為何手機維修超少人送副廠？過來人曝「維修首選原廠」主因：不是保固問題

炎亞綸陷性醜聞...人設崩毀3陸劇恐遭下架 這女星無辜受害損失最慘重

城隍廟周邊必吃！「814麗香冰店」創始老店：在地稱「歪頭冰」的古早味枝仔冰，10種口味一枝只賣14元

聯合新聞網Mika出走美食日誌／ 文、圖／Mika

udn走跳美食／Mika

營業超過半世紀的老冰店，店面就是製冰廠，全透明製冰過程，買冰還可以長知識的概念，目前已經傳承到第三代，雖然有分家，但這家才是正創始店。總共10種口味冰棒統統只賣14元，是傳統古早枝仔冰，真材實料而且為了拿取方便，造型呈現歪頭形狀，所以暱稱歪頭冰，挺可愛的。

814麗香冰店 創始老店｜交通位置

新竹大同路上，城隍廟周邊不好停車，要找一下附近收費停車場。

旁邊有彩繪地圖所以很好認，店面就是住家也是製冰廠的概念。

早期第一代賣冰的攤車還保留著。

814麗香冰店 創始老店｜MENU

總共10種口味，除了冬季限定草莓口味以外。固定口味有紅豆、綠豆、芋頭、花生、酸梅、百香果、芒果、桂圓米糕、鳳梨和牛奶。每支只要14元，這價格真的很好記，很多人都一口氣買盒裝回家慢慢吃。

創於1967年，第一代已經90幾歲了。

為了大家方便，還有這種價目表格。畢竟大家都喜歡一口氣買盒裝，不管買幾支都一樣一口價14元。

每日新鮮現做，有限量的，賣完就只能等明天再來了。

現做的冰棒都在冷凍庫裡面等待認領。

店面就是製冰廠超酷的，看著老闆忙著製作冰棒也很是新鮮。綠色液體是高濃度鹹水，鹹水約34度～35度能急速冷凍冰棒。

為了拿取方便才會變成歪頭造型，如今卻變成一種噱頭。

是不是超可愛的！！一支支歪頭造型，而且料多看得到。

鳳梨枝仔冰

綿密細緻，酸甜甘香，也沒有鳳梨的粗纖維，好吃。

冰體入口細緻柔順。

桂圓米糕枝仔冰

用台東關山小糯米、麥片加熱水煮糊，依序加入黑糖與南部桂圓，大火煮30分鐘要不斷攪拌，最後加入牛奶攪勻，軟綿帶黏還有桂圓香氣，時不時還能咬到桂圓米糕，讓我這個咀嚼系很滿意。

酸梅枝仔冰

這調和比例很好，用酸梅還有楊桃米蜜餞增添風味，吃起來酸V啊酸V。

聽說芋頭也很厲害，下次來點點看。上面有提到二代分家的814冰棒大同店聽說口味一樣，也很好吃喔。

814麗香冰店

地址：新竹市北區大同路117號

電話：03 522 6488

時間：上午8:30 – 晚上10:30

粉絲團：814麗香冰店-創始老店 | Hsinchu | Facebook

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

老店 牛奶 麥片 芒果 和牛 新竹美食

相關新聞

城隍廟周邊必吃！「814麗香冰店」創始老店：在地稱「歪頭冰」的古早味枝仔冰，10種口味一枝只賣14元

udn走跳美食／Mika 營業超過半世紀的老冰店，店面就是製冰廠，全透明製冰過程，買冰還可以長知識的概念，目前已經傳承到第三代，雖然有分家，但這家才是正創始店。總共10種口味冰棒統統只賣14

萌萌貓咪店長坐鎮！竹北貓咪義式餐廳 天然食材料理健康安心

在新竹有家平價的義式餐廳，主打各種以天然食材燉煮的義式料理，海鮮燉飯、義大利麵應有盡有，店內更有超萌的貓咪店長坐鎮，可愛悠閒的氛圍吸引了許多在地饕客前往用餐。

麻得過癮！ 竹北美食「川味麻辣粉絲」真材實料 獨享個人份酸菜白肉鍋

麵食控趕緊看過來！位於竹北的麵食館除了提供麻至過癮的「川味酸辣粉絲」，還有個人份的「酸菜白肉湯麵」可以品嚐！實在的用料與大骨熬煮數小時的甘甜白湯底相互搭配，可感受老闆對於「吃麵」這件事的用心！

凌晨3點半大排長龍？！ 竹北高CP值「六家橋頭」發財車早餐 神之焢肉飯超下飯啦

udn走跳美食／踢小米 新竹城隍廟有神之雞湯，竹北經國大橋下有神之焢肉飯。凌晨3:30開賣前就大排長龍的超人氣攤車，就非「六家橋頭早餐」莫屬了！ 小米已經耳聞許久，一定要準時3點半前來排隊

一次盡覽自然美！新竹雪霸國家公園「觀霧森林」景點路線推薦

新竹雪霸國家公園坐落於台灣島中北部的雪山山脈，高聳的山林和壯闊的景色，一直是海內外遊客喜愛的熱門旅遊景點。而位處其中的觀霧森林遊樂區，更是一年四季滿滿的霧林寶藏風景。一起來看看小編精選的推薦路線，一次盡覽雪霸國家公園觀霧森林最純淨的自然美

「2023桃金孃節」蘆竹亮相！碾米DIY還有金曲歌王助陣表演

桃園蘆竹越來越好玩！現在是「2023桃金孃節」的時候了！從6月18日開始，蘆竹坑子溪休閒農業區將迎來一系列精彩活動。今年的主題是「綻FUN桃金孃」，並設置兩座大型裝置藝術，讓您置身於萬株桃金孃和250支傘海的魔幻景觀中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦