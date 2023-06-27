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超商化身茶館！全家私品茶升級新推「白烏龍茶、福爾摩沙紅茶」　全台只有這6間門市喝得到

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／全家FamilyMart臉書及全家便利商店提供
圖／全家FamilyMart臉書及全家便利商店提供

茶控先筆記！全家便利商店推出全新「私品茶 X 福爾摩沙茶館」，2款新茶品重磅登場，嚴選台灣在地茶葉，每一口都是清香，最適合在炎炎夏日來上冰涼的一杯，不僅消暑又解渴。不過，全台只有6間門市販售，想喝愛注意！

圖／全家便利商店提供
圖／全家便利商店提供

全家便利商店私品茶受到許多顧客喜愛，不論是上班來上一杯提神，還是假日買來解渴都剛好。現在，全家推出「私品茶 X 福爾摩沙茶館」，將於6/28起推出「白烏龍茶」、「福爾摩沙紅茶」等兩款限定新茶品。「白烏龍茶」茶湯清澈，帶有高雅花香，口感細緻；「福爾摩沙紅茶」則呈現紅橙寶石色，入口溫潤、尾韻甘甜，還喝得到柑橘橙花香。

圖／全家FamilyMart臉書
圖／全家FamilyMart臉書

值得注意的是，這2款新茶品僅於限定門市開賣，包含全家竹北永豐店、全家台中安和店、全家潭子甘蔗店、全家台南新和店、全家仁武五和店及全家高雄立信店等6間門市，新竹、台中、台南、高雄的朋友可以搶先喝起來～

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