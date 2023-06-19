飲料免費喝！Toyz手搖「拾汣茶屋」插旗中和　6月底前每日100杯「飲品免費試喝」

補班不憂鬱！本周六(17)迎來補班日，各業者紛紛推出優惠慰勞辛苦的大家，超人氣霜淇淋、超商咖啡、各大手搖買一送一，星巴克也推出全品項第二杯半價優惠，快跟著udn小編一起看看有多少好康吧！ ⬤ 全

2023-06-17 07:02