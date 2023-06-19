飲料免費喝！Toyz手搖「拾汣茶屋」插旗中和 6月底前每日100杯「飲品免費試喝」
實況主Toyz的手搖品牌「拾汣茶屋」西湖首店開幕時造成轟動，接著陸續插旗新北、桃園、台中等地。而「拾汣茶屋」中和員山店除了新開幕外，更是大方推出「飲品免費試喝」優惠活動，每日限量100杯，手搖控手刀搶好康啦！
手搖品牌「拾汣茶屋」主打平價飲料，自首店開幕後陸續插旗各縣市。「拾汣茶屋」中和員山店於6/11起試營運，並推出超狂「飲品免費試喝」活動，每日限量100杯，且一路優惠至6/30，凡追蹤IG／FB並於現場打卡標記公開發布，即可免費開喝50元(含)以下飲品，這麼好康不衝就太可惜了。
拾汣茶屋 中和員山店
地址：新北市中和區員山路333號1樓
營業時間：10:30-21:30
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