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飲料免費喝！Toyz手搖「拾汣茶屋」插旗中和　6月底前每日100杯「飲品免費試喝」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自Google Map(網友孫羽萱)、
圖／摘自Google Map(網友孫羽萱)、

實況主Toyz的手搖品牌「拾汣茶屋」西湖首店開幕時造成轟動，接著陸續插旗新北、桃園、台中等地。而「拾汣茶屋」中和員山店除了新開幕外，更是大方推出「飲品免費試喝」優惠活動，每日限量100杯，手搖控手刀搶好康啦！

橙芝汗。圖／拾汣茶屋官網
橙芝汗。圖／拾汣茶屋官網

珍珠鮮奶茶。圖／拾汣茶屋官網
珍珠鮮奶茶。圖／拾汣茶屋官網

手搖品牌「拾汣茶屋」主打平價飲料，自首店開幕後陸續插旗各縣市。「拾汣茶屋」中和員山店於6/11起試營運，並推出超狂「飲品免費試喝」活動，每日限量100杯，且一路優惠至6/30，凡追蹤IG／FB並於現場打卡標記公開發布，即可免費開喝50元(含)以下飲品，這麼好康不衝就太可惜了。

圖／拾汣茶屋粉絲頁
圖／拾汣茶屋粉絲頁

圖／摘自Google Map(網友孫羽萱)
圖／摘自Google Map(網友孫羽萱)

拾汣茶屋 中和員山店

地址：新北市中和區員山路333號1樓

營業時間：10:30-21:30

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