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光這波就很神！可不可 x 《光開門就很忙了》推特調「洛檸熟成」 節目同款「迎賓飲」這天起喝得到
可不可最新聯名來了！人氣手搖「可不可熟成紅茶」與真人秀節目《光開門就很忙了》聯動推出特調新品「光開門節目同款限定迎賓飲」，酸甜清香滋味非常適合炎炎夏日。此外，凡購買新品再送聯名限定店卡，粉絲們可要搶先蒐集一波啦！
可不可熟成紅茶攜手《光開門就很忙了》推出聯名特調「洛檸熟成」，將於6/20在可不可全台門市正式上市。「洛檸熟成」選用台灣在地香水檸檬及可不可經典熟成紅茶，配上有機玫瑰與天然洛神花醬，層次豐富，入喉滑順。不僅如此，只要購買聯名特調就能索取「光開門聯名限定店卡」，數量有限，送完為止。
可不可 x 光開門聯名特調「洛檸熟成」販售資訊
售價：北北基、百貨 中杯(M)60元、大杯(L)70元；中南、一般中杯(M)55元、大杯(L)65元
備註：僅供冷飲及常溫，無溫及熱飲販售
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