跨界手搖點心3選！CoCo X 蜘蛛人手搖杯、NARA Thai X 樂事洋芋片、 COMEBUY X Beyond搖滾傳奇追起來

跨界聯名總是能碰撞出精彩火花！ CoCo都可與《蜘蛛人™ ：穿越新宇宙》動畫電影推出第一波合作聯名、米其林泰菜NARA Thai Cuisine X Lay's樂事洋芋片費心研發全新2款泰式風味、COMEBUY手搖飲首創聯名全球最大唱片「香港環球音樂」將帶來搖滾傳奇復刻精神，一口氣為大家帶來手搖點心聯名3選追起來。

★CoCo X 蜘蛛人手搖杯

圖／CoCo都可提供

CoCo都可與今夏備受矚目的動畫電影《蜘蛛人™ ：穿越新宇宙》首度攜手合作，第一波率先推出3款「蜘蛛人™邁爾斯」、「女蜘蛛人™ 關」及「蜘蛛人™ 2099」的聯名精美限定杯身，只要於全台門市購買大杯飲品，就可以直接3大人氣主角杯身。

圖／CoCo都可提供

特別的是CoCo都可「板橋漢東店」與「桃園大同店」也將搖身一變，成為期間限定的《蜘蛛人™ ：穿越新宇宙》的快閃主題店。全店包含櫃檯、門口柱面設計及店內壁面，都將出現蜘蛛人人氣角色的身影，還能參加「尋找蜘蛛人抽周邊」活動，只要拍照+留言+tag CoCo官方平台(fb/ig/tiktok)， 即符合抽獎資格，抽限量徽章及公仔！

★NARA Thai X 樂事洋芋片

米其林推薦泰式餐廳NARA Thai Cuisine首度跨界攜手Lay's樂事把正宗泰菜變成洋芋片囉！即日起，全台7-ELEVEN開始販售「樂事波樂瑪莎曼牛肉口味洋芋片」及「樂事椰奶雞湯口味洋芋片」，用銅板價開袋初嘗頂尖泰味。

圖／NARA Thai提供

於11/30前，憑聯名口味洋芋片包裝截角，至NARA任一門市，內用消費發票滿$800即可兌換包裝對應口味壹份，如波樂瑪莎曼牛肉口味洋芋片可兌換「瑪莎曼牛肉」壹份，實在泰超值！更於6/21起，凡至NARA任一門市，內用消費發票金額滿$1500即贈「波樂瑪莎曼牛肉口味洋芋片」(28g)壹包，每日限量贈送100包，贈完為止。

圖／NARA Thai提供

★COMEBUY X 搖滾傳奇樂隊Beyond

今年正逢搖滾傳奇樂隊Beyond40週年紀念，COMEBUY特別邀請到全球國際知名唱片「香港環球音樂」首波跨界聯名，共同推薦「晶蘇芭檸綠」全新組合飲品，以（致敬搖滾傳奇）為名，希望大家搖滾解渴動起來。

圖／COMEBUY提供

特別推出限量珍藏活動，於6/22至全台COMEBUY現場門市購買芭樂系列「晶蘇芭檸綠、芭樂檸檬綠及芭樂多多」飲品任二杯，並掃描指定QRcode連結出示指定音樂平台後結帳，即可獲得香港環球音樂專屬聯名「經典搖滾傳奇」手搖半截杯袋乙個，這個夏日讓我們一起聽環球音樂，喝芭樂飲品一起搖芭！

圖／COMEBUY提供

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