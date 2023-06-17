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比台比嗆快來嚐！ 限時開搶必勝客全新「DISS比薩」、NENE CHICKEN超台味「源美辣椒醬炸雞」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝必勝客 Pizza Hut Taiwan臉書、NeNe Chicken Taiwan臉書
圖／翻攝必勝客 Pizza Hut Taiwan臉書、NeNe Chicken Taiwan臉書

速食新品嚐鮮快來試試！ 這一回必勝客和NENE CHICKEN分別推出特色主題新口味，且皆為限時供應新品，必勝客的開嗆系列「DISS比薩」，3款隱藏版統統有其代表的意思；NENE CHICKEN則是給您不一樣的重口味，與在地人才會吃的源美辣椒醬聯手，讓炸雞也變得很端午節應景哦！

人氣速食品牌「必勝客」悄悄推出3款隱藏版「DISS系比薩」，包括鋪了滿滿鮮蝦的「你好蝦」比薩，讓人知道有多蝦，還有超香濃「被你起司」比薩，一口氣宣洩被氣死的怒氣，以及結合墨西哥辣椒的「你狠辣比薩」把火辣的身影往心裡放。超逗趣比薩名和隱藏版涵義彷彿聽得到聲音，即日起至6月26日限時開賣，售完為止。

圖／翻攝必勝客 Pizza Hut Taiwan臉書
圖／翻攝必勝客 Pizza Hut Taiwan臉書

台中有一款很在地、會搭配粽子一起吃的靈魂醬料「源美辣椒醬」，這一回NENE CHICKEN特別針對端午節，推出限定新品「源美辣椒醬炸雞」，自6/16至6/25限定開賣10天，提供半半炸雞、半半半炸雞2種規格，並且每店限量供應，除了辣椒醬之外，同步附上含糖的花生粉、新鮮香菜讓人自行搭配，讓炸雞也能很在地、很端午節。

同集團品牌「BONGOUSSE韓米堡」，同步推出源美辣椒醬系列米堡，主推「源美炸豬排韓米堡、源美炸雞韓米堡」，只用現炸豬排／雞排，搭配源美源美辣椒醬，以及花生粉提味，於台北永春店限定開賣！

圖／翻攝NeNe Chicken Taiwan臉書
圖／翻攝NeNe Chicken Taiwan臉書

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炸雞 必勝客

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