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買一送一快追！ 「星巴克」今第2杯半價、一招爽喝買1送1 「奎克咖啡」端午連假接力

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／星巴克官網、奎克咖啡提供
圖／星巴克官網、奎克咖啡提供

補班日不憂鬱了！　星巴克今日推出相同飲品第2杯半價優惠，且下周一19日還有「好友分享買一送一」，外送平台更有買一送一至月底；而奎克咖啡也在端午連假推出買一送一，咖啡控們這篇追起來！

星巴克於今(6/17)補班日購買兩杯大杯（含）以上相同容量、風味、冰熱一致的飲料，可享「第二杯半價」優惠，單筆交易最高限購四杯，優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

另外，今日透過外送平台foodomo在星巴克下單，買兩杯特大杯那堤、美式、巧克力可可碎片星冰樂，同品項第2杯免費，等於買1送1。

圖／星巴克官網
圖／星巴克官網

圖／foodomo提供
圖／foodomo提供

下周一(6/19）則是星巴克「MONDAY 不 BLUE 好友分享日」活動，自上午11時起至晚上8時，消費者至門市購買特大杯風味、冰熱一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買二送二。注意優惠品項不包括，星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

圖／星巴克官網
圖／星巴克官網

奎克咖啡在端午節假期，自6/22至6/25推出4天「咖啡系列飲品買一送一」限定優惠，只要於「黑浮國際餐飲集團APP」的優惠票券區領取「奎克｜端午雙倍FUN一夏」優惠票券，即可享有奎克咖啡全台門市外帶「酷玩冰滴／手沖咖啡／經典義式」買一送一，僅適用外帶，不可寄杯。黑浮咖啡亦同期同步推出「義式咖啡／手沖咖啡全系列外帶買一送一」。

圖／奎克咖啡提供
圖／奎克咖啡提供

另外，丹堤咖啡針對今補班日推出，外帶全系列大杯以上飲品「買一送一」活動，只要出示優惠圖片即可使用，不需點相同飲品，優惠品項以售價較低的飲品為主。

圖／丹提咖啡官網
圖／丹提咖啡官網

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奎克咖啡 星巴克 買一送一 外帶 星冰樂

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