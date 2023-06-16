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茶控必喝！ 林三茶研所「對中0.3.5」招牌7款買一送一、吃茶三千「香橙系」新品上市

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／林三茶研所、吃茶三千提供
圖／林三茶研所、吃茶三千提供

茶控們會愛上手搖飲快追！ 從桃園在地起家的「林三茶研所」，慶祝成立5周年，6/17.6/18限時兩天，只要身份證字號對中「0、3、5」任一碼，就可享7款招牌飲品買1送1；另一間，手搖界精品路線的「吃茶三千」，最新推出以米其林得獎茶研製的「香橙系列」新品，喝得到茶香與果香完全融合。

圖／林三茶研所提供
圖／林三茶研所提供

「林三茶研所」目前全台已有6間門市，為慶祝成立了5周年，推出6/17與6/18限時兩天，從下午2點至晚上7點，只要身份證字號對中「0、3、5」任一碼，就可享有7款招牌飲品享「買一送一」優惠，每人每天限購1組(2杯)，售完為止。

買1送1的活動品項則有松柏嶺四季青、烈日火山紅茶、橙心橙意水果茶、雙料奶茶、林三冬瓜茶、原汁原味泰奶加小芋圓、黃金烏龍奶蓋。

圖／林三茶研所提供
圖／林三茶研所提供

手搖杯的精品「吃茶三千」最新使用鮮甜香橙搭配經典米其林得獎茶，有經典熱銷「鮮果百匯」，使用iTi米其林得獎茶「鳳眉紅茶」，佐香橙果露及新鮮水果，可以品味茶香尾韻，以及水果鮮甜風味，而「玉露香橙」茶底使用「玉露青茶」，巧妙將其和香橙融合，每一口都能感受現萃茶的細緻和香橙的芬芳。還有限時販售的「香橙泡泡」使用百年品牌Perrier氣泡水，以圓潤氣泡天然礦泉水為基底，加上有嚼勁且富含膳食纖維的「纖玉菓子」增添飲品豐富層次感。

圖／吃茶三千提供
圖／吃茶三千提供

圖／吃茶三千提供
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同時，上市期間購買任一杯「香橙系列」，即可以580元的優惠加購價格，購買市值近千元的「限量品牌鑰匙圈」。

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