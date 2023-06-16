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他求解「好市多阿根廷紅蝦」產地竟是「這裡」！ 網笑歪熱議 釣出內行人解答

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聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書社團、聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書社團、聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

許多人都會在美式賣場好市多（Costco）採購，尤其生鮮冷凍食品，以足夠份量加優惠價格，特別吸引人。近日有網友發現，好市多販售的冷凍「去頭阿根廷紅蝦」，產地竟然是「印尼」，驚呼「到底是什麼意思？」，貼文曝光後，意外釣出不少網友留言，更有內行人說明，該品項應是在阿根廷捕撈後由印尼加工包裝，所以產地才會標印尼。

Costco好市多。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
Costco好市多。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

原PO在「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團貼出照片並發文，一包699元的「去頭阿根廷紅蝦」，品項名稱明明是阿根廷，不過翻到背面仔細一看產品標示，產地竟是「印尼」，讓原PO感到相當疑惑，「到底什麼意思？求解」

貼文曝光後，網友紛紛回應超多逗趣留言，「生於阿根廷，死於印尼」、「泰國蝦，產地台灣，一樣意思吧～」、「印尼是牠的故鄉，阿根廷是牠的名字」、「永和豆漿也不見得開在永和」、「太陽餅也沒有太陽啊」、「我在台北吃北京烤鴨，鴨肉來自：台灣」、「香港腳的產地必須在香港，否則就不是正宗香港…」、「在高雄買的九份芋圓，在基隆買的新竹貢丸」。

圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書社團
圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書社團

不過其中有內行人則說明，「食品安全衛生管理法施行細則，本法第二十四條第一項第八款所稱原產地（國），指製造、加工或調配製成終產品之國家或地區。所以應該是阿根廷捕撈，印尼加工包裝，所以產地標印尼」、「阿根廷紅蝦、在印尼加工、所以他是去頭去沙泥、剖好背、原本阿根廷都是一整隻的、應該這樣說比較清楚吧」。

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