6/17補班日「4大超商優惠」！ 全家霜淇淋買1送1、7-ELEVEN泰奶霜淇淋限定 還有大杯美式拿鐵買20送12

端午連假到來之前，先迎接倒數的6/17補班日，為振奮上班族精神，各家超商、連鎖咖啡皆推出超值的咖啡優惠，包括7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富都推出咖啡限時限量優惠，還有霜淇淋新口味開吃，各種好康囤貨就趁現在。

●7-ELEVEN

圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN門市於6/16至6/18連3日推出「CITY CAFE大杯燕麥拿鐵、CITY PRIMA中杯精品燕麥拿鐵、CITY PEARL大杯黑糖珍珠燕麥奶、CITY TEA特大杯燕麥奶茶」任選買2送1優惠。

OPEN POINT行動隨時取自即日起至6/20推一系列限時優惠，CITY PEARL冰檸檬冬瓜珍珠「2杯特價99元」、CITY PRIMA小農水果冰磚精品咖啡「買2送2」，CITY CAFE西西里風檸檬咖啡／西西里風檸檬氣泡咖啡／桂花風味蘋果咖啡／桂花風味蘋果氣泡咖啡「任選4杯225元」，CITY CAFE濃萃美式「4杯120元」，CITY CAFE大杯燕麥拿鐵／CITY TEA燕麥奶茶／CITY PEARL黑糖珍珠燕麥奶「4杯210元」，CITY PRIMA中杯冰精品燕麥拿鐵「4杯310元」，CITY CAFE皇家伯爵紅茶拿鐵/太妃焦糖風味瑪奇朵/焙烤榛果風味拿鐵/脆酷摩卡咖啡/巧克力可可歐蕾「4杯185元」。凡於活動期間購買「打氣一夏」指定咖啡案型並轉贈好友，還可獲得大杯卡布奇諾買一送一。

7-ELEVEN於6/17、6/18限定2天，門市有「哈根達斯雪糕優惠」，活動期間下殺「任選第2件2折」，另外，與米其林一星餐廳「頌丹樂」聯名推出「泰濃郁！奶茶風味霜淇淋」，即日起陸續於全台12間門市開賣，可享「泰奶霜淇淋」嚐鮮價49元（原價59元）。

●全家便利商店

圖／全家便利商店提供

全家於6/16至6/18限時3天，凡使用全盈+PAY支付，即享Fami!ce全家霜淇淋（口味不限）買1送1優惠，另還有每周限定「康康五」優惠，於全門市祭出「5大品項買1送1」Let’s Café燕麥奶拿鐵、私品茶仙女珍珠醇奶茶、百事可樂、Cheers氣泡水、阿奇儂×鮮乳坊聯名的白巧戀乳雪糕買1送1優惠活動。

另外，6/17補班日單日限定，全家會員APP「隨買跨店取」推出私品茶-能量仙女紅茶2杯158元。

●萊爾富

圖／萊爾富提供

萊爾富門市與Hi-Life VIP APP內的整買零取推出，6/15起至6/18止限時4天，Hi Café系列「特濃美式同品項買7送5」或「特濃拿鐵同品項買7送4」，冰熱可任選；另外，門市於6/16起至6/18止再加碼，推出「Hi Café特濃咖啡同品項加1元多1杯」，活動品項包含Hi Café系列的大杯冰／熱特濃美式咖啡（售價55元）及大杯冰／熱特濃拿鐵咖啡（售價65元），相當於5.1折優惠。

除了現煮咖啡外，萊爾富也推出2款風味珍奶新品「特大杯黑糖珍珠奶茶」與「特大杯鐵觀音珍珠奶茶」，單杯原價70元，即日起至6/27享新品嚐鮮價單杯59元。

●OKmart

圖／OKmart提供

OKmart從即日起至6/17期間，全門市特別推出了OKCAFE經典莊園級美式和拿鐵的咖啡優惠，無論冰熱，只要購買兩杯，即可享受同品項的「買二送一」超值優惠，加碼吃現滷銷魂大豆干第2件8折。除此之外，雲端商城OK mall至6/18前，也有「大杯莊園級美式／拿鐵同品項買10送5、買20送12」限定好康，同樣不限冰熱，肯定要先囤再說。

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