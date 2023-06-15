快訊

吃素不能殺蚊子？他指出素食者遭不合理質疑的四大原因

拍板開放進口加拿大全牛齡牛肉 政院：有助台灣參與國際

捲髮還是直髮，哪種髮型讓你在炎熱夏天更涼爽？研究這麼說

3家手搖飲新品喝爆！ Mr.Wish推芒果界LV、大苑子聯手Red Bull、Sharetea塩酸甜超台好味

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／業者提供
圖／業者提供

涼夏手搖飲又有新創意！ 無論是喜愛水果風口味，不用到精品水果店就能嚐Mr.Wish夏雪芒果冰沙、還有讓你能量滿分的大苑子火龍果風味手搖飲、最趣味的是把小時候的美食記憶塩酸甜加入綠梅汁創造全新豐富層次的超台味創意手搖，一家一家追起來！

→Mr.Wish

被喻為此生必嚐的芒果界的LV夏雪芒果，在手搖飲店也喝得到囉！「Mr.Wish鮮果茶玩家」手搖飲即日起推出「極上夏雪芒果冰沙」(85元/杯)，以綿密的冰沙呈現夏雪芒果的原始風味，前調淺嚐愛文芒果的細緻果香，中調疊加金煌芒果的濃厚香甜，後調細品土芒果的獨特清新尾韻，全台限量5,000杯，數量有限，售完為止！

圖／Mr.Wish提供
圖／Mr.Wish提供

同期Mr.Wish也推出以愛文芒果主打的3款芒果系列，分別為爆多料的「楊枝甘露」、消暑清爽的「愛文芒果冰沙」，以及富有濃郁奶香的「芒果厚奶」，3款人氣飲品，芒果控們還不快衝一波！

圖／Mr.Wish提供
圖／Mr.Wish提供

→大苑子

大苑子fun開玩挑戰全新鮮果創意，與全球能量飲品品牌Red Bull攜手，以風味獨特、能量滿分的火龍果風味Red Bull能量飲作為合作首發，即日起限量推出聯名「Red Bull 能量小火龍」(99元/杯)，沁涼爽口的滋味、帶點微酸氣泡的豐富層次，是讓整個夏天活力滿滿的驚艷能量鮮果飲！

圖／大苑子提供
圖／大苑子提供

→Sharetea歇腳亭

圖／Sharetea歇腳亭提供
圖／Sharetea歇腳亭提供

手搖飲品牌Sharetea歇腳亭，自6/15起推出全新「趣味柑仔店」系列，將許多人小時候的常吃的零食「塩酸甜」加入綠梅汁中，增添古早味的酸甜香氣。「愛情塩酸甜+粉粿」多了Q彈的手工粉粿咀嚼感，口感豐富、清爽消暑；「跳跳奶蓋塩酸甜」則是在芝士奶蓋上撒跳跳糖，喝在口中感受跳跳糖神奇的躍動感，酸甜綠梅汁與香醇芝士奶蓋呈現多層次風味。

圖／Sharetea歇腳亭提供
圖／Sharetea歇腳亭提供

自新品上市期間，至全台Sharetea歇腳亭消費任一杯新品，分享飲品至個人限動+@官方IG帳號，出示店員即可參加「古早味紙籤」抽獎，人人有獎，獎品有歇腳亭懷舊造形杯墊、飲品10元優惠券、古早味跳跳糖、珍豬小撲滿。

延伸閱讀：

消暑神仙組合！春陽茶事「買原茶送雪糕」限時8天　「甘醇茶飲 x 韓國哈密瓜雪糕」透心涼

6月外送好康優惠！ 5大手搖飲料「UberEats」買1送1　星巴克「Foodomo」買1送1+COLD STONE今限定第2杯10元

芒果冰 Mr.Wish 冰沙 手搖 大苑子

相關新聞

3家手搖飲新品喝爆！ Mr.Wish推芒果界LV、大苑子聯手Red Bull、Sharetea塩酸甜超台好味

夏日手搖飲喝爆！ Mr.Wish推芒果界LV、大苑子聯手Red Bull、Sharetea塩酸甜超台味

7-ELEVEN補班日優惠連發 限時2天哈根達斯雪糕第2件2折

上半年最後一個逼人的補班日就在這週六，7-ELEVEN整合CITY系列現調飲品及哈根達斯雪糕全品項活動，串聯線上線下推出...

抹茶控快囤貨！好市多「辻利抹茶雪糕」回歸　20元高CP值銅板價掀瘋搶

許願再回歸！抹茶控愛店「辻利茶舖」每每推出抹茶產品都深受顧客喜愛，曾席捲IG造成推薦熱潮的「抹茶雪糕」又再度回歸上架，即日起就可在Costco好市多買到。炎炎夏日就要吃雪糕，不僅能再次回味濃郁抹茶香，

GODIVA新品報到！兩款流心雪糕7-11限量開賣 最低0元吃得到～

夏日冰品大戰開打，各家廠商接連推出許多新品攻佔，連GODIVA也跟上這波熱潮，推出「焦糖脆粒榛子黑巧克力流心雪糕」、「杏仁黑巧克力血橙流心雪糕」，6/14起在7-ELEVEN限量販售，搭上7/11前的「冰品抽抽樂」活動，有機會用0元吃得到，巧克力控們還不快手刀搶購！

巧克力控暴走！甜甜圈品牌「Krispy Kreme」打造「巧克力嘉年華」　集結3大巧克力品牌強檔出擊

巧克力控吃了沒？來自美國的超夯甜甜圈品牌「Krispy Kreme」於六月推出「巧克力嘉年華」系列甜甜圈，特別選用Hershey’s、KitKat、OREO等三大巧克力知名品牌，濃郁超經典。即日起至7

今夏必吃！義美全新「黃金珍珠霜淇淋」一門市獨賣　網敲碗呼好偏心

霜淇淋控吃不停！炎炎夏日就是霜淇淋控大開殺戒的時候，繼草莓牛奶霜淇淋聖代及冰淇淋大泡芙後，義美食品再推新品「黃金珍珠霜淇淋聖代」，並自即日起於限定門市獨家販售，Q彈珍珠搭配濃郁冰涼霜淇淋，口感層次更升

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦