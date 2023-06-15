3家手搖飲新品喝爆！ Mr.Wish推芒果界LV、大苑子聯手Red Bull、Sharetea塩酸甜超台好味

涼夏手搖飲又有新創意！ 無論是喜愛水果風口味，不用到精品水果店就能嚐Mr.Wish夏雪芒果冰沙、還有讓你能量滿分的大苑子火龍果風味手搖飲、最趣味的是把小時候的美食記憶塩酸甜加入綠梅汁創造全新豐富層次的超台味創意手搖，一家一家追起來！

→Mr.Wish

被喻為此生必嚐的芒果界的LV夏雪芒果，在手搖飲店也喝得到囉！「Mr.Wish鮮果茶玩家」手搖飲即日起推出「極上夏雪芒果冰沙」(85元/杯)，以綿密的冰沙呈現夏雪芒果的原始風味，前調淺嚐愛文芒果的細緻果香，中調疊加金煌芒果的濃厚香甜，後調細品土芒果的獨特清新尾韻，全台限量5,000杯，數量有限，售完為止！

圖／Mr.Wish提供

同期Mr.Wish也推出以愛文芒果主打的3款芒果系列，分別為爆多料的「楊枝甘露」、消暑清爽的「愛文芒果冰沙」，以及富有濃郁奶香的「芒果厚奶」，3款人氣飲品，芒果控們還不快衝一波！

圖／Mr.Wish提供

→大苑子

大苑子fun開玩挑戰全新鮮果創意，與全球能量飲品品牌Red Bull攜手，以風味獨特、能量滿分的火龍果風味Red Bull能量飲作為合作首發，即日起限量推出聯名「Red Bull 能量小火龍」(99元/杯)，沁涼爽口的滋味、帶點微酸氣泡的豐富層次，是讓整個夏天活力滿滿的驚艷能量鮮果飲！

圖／大苑子提供

→Sharetea歇腳亭

圖／Sharetea歇腳亭提供

手搖飲品牌Sharetea歇腳亭，自6/15起推出全新「趣味柑仔店」系列，將許多人小時候的常吃的零食「塩酸甜」加入綠梅汁中，增添古早味的酸甜香氣。「愛情塩酸甜+粉粿」多了Q彈的手工粉粿咀嚼感，口感豐富、清爽消暑；「跳跳奶蓋塩酸甜」則是在芝士奶蓋上撒跳跳糖，喝在口中感受跳跳糖神奇的躍動感，酸甜綠梅汁與香醇芝士奶蓋呈現多層次風味。

圖／Sharetea歇腳亭提供

自新品上市期間，至全台Sharetea歇腳亭消費任一杯新品，分享飲品至個人限動+@官方IG帳號，出示店員即可參加「古早味紙籤」抽獎，人人有獎，獎品有歇腳亭懷舊造形杯墊、飲品10元優惠券、古早味跳跳糖、珍豬小撲滿。

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