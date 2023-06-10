6月外送好康優惠！ 5大手搖飲料「UberEats」買1送1　星巴克「Foodomo」買1送1+Cold Stone今限定第2杯10元

週末只想宅在家！ 快看看外送平台6月最新優惠，UberEats有手搖控們最愛的5大手搖買一送一，Foodomo還有星巴克、COLD STONE、Mister Donut、7-ELEVEN都有超讚的優惠碼等你來拿！

6月有5大品牌飲料與Uber Eats外送平台合作推出買一送一的優惠，「麻古茶坊」即日起至6/13推金萱雙Q、6/14起至6/20則有蜜桃紅茶買一送一；「五桐號」即日起至6/20購買荔枝冰茶凍飲、仙草凍奶茶即可享買一送一。

圖／五桐號臉書

「珍珠丹」在活動期間則是祭出了蜂蜜檸檬菊花茶買一送一；即日起至6/13，「老賴茶棧」則是推出招牌的老賴紅茶買一送一；同時，烏龍茶專賣店「得正Oolong TEA Project」，這次與UberEats推優惠購買「春烏龍＋焙烏龍茶凍」即可享買一送一。

圖／得正 OOLONG TEA PROJECTFB粉絲頁

圖／珍煮丹官網

外送平台foodomo祭出多項6月優惠，今日(10日)限定「COLD STONE 酷聖石」中杯以上冰淇淋享第2杯10元；至6/30前還有多家同步優惠，「星巴克」每週三至五特大杯那堤、特大杯巧克力可可碎片星冰樂、特大杯美式享買一送一；「Mister Donut」每週五多拿滋甜甜圈享買10送10優惠，優惠價390元；「7-ELEVEN」CITY PRIMA精品美式享買2送2、精品拿鐵享第2杯7折優惠。

星巴克宣布自6月7日起至6月30日的每週三至週五、加上6月17日補班日，於foodomo外送平台推出限定品項好友分享活動。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團。

圖／COLD STONE提供

圖／翻攝foodomo您美好生活的小幫手臉書

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