補班小確幸！盤點14家「咖啡、手搖優惠」：霜淇淋買一送一、星巴克全品項第二杯半價

補班不憂鬱！本周六(17)迎來補班日，各業者紛紛推出優惠慰勞辛苦的大家，超人氣霜淇淋、超商咖啡、各大手搖買一送一，星巴克也推出全品項第二杯半價優惠，快跟著udn小編一起看看有多少好康吧！

⬤ 全家：霜淇淋、指定商品買一送一

圖／全家便利商店提供

6/16至6/18限時3天，凡使用全盈+PAY支付，即享Fami!ce全家霜淇淋（口味不限）買一送一；Let’s Café燕麥奶拿鐵、私品茶仙女珍珠醇奶茶、百事可樂、Cheers氣泡水、阿奇儂×鮮乳坊聯名的白巧戀乳雪糕也有買一送一優惠活動。

⬤ 7-ELEVEN：指定飲品買二送一、哈根達斯第二件2折

圖／7-ELEVEN提供

6/16至6/18，CITY CAFE大杯燕麥拿鐵、CITY PRIMA中杯精品燕麥拿鐵、CITY PEARL大杯黑糖珍珠燕麥奶、CITY TEA特大杯燕麥奶茶任選買二送一。此外，6/17及6/18還有「哈根達斯雪糕」全品項任選第二件2折活動(不適用抽抽樂活動)。

⬤ 星巴克：全品項第二杯半價

圖／星巴克官網

補班當日(17)至星巴克購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱一致的飲料，可享第二杯半價優惠。

活動當日(17)至丹堤咖啡外帶大杯以上「全系列飲品」可享買一送一。

⬤ 路易莎：咖啡第二杯半價

即日起至6/18，活動期間上午11點前購買飲品享「第二杯半價」(不含手沖及超越精品咖啡)。

⬤ 春陽茶事：買原茶送雪糕

圖／春陽茶事提供

即日起至6/21，於春陽茶事全台門市購買任一大杯原茶飲品(春陽烏龍/四季青茶/春陽紅茶/萃玉綠茶)，即贈「 Binggrae 哈密瓜雪糕」一支，數量有限，送完為止。

⬤ 翰林茶館：翡翠鳳梨冰茶買一送一

圖／翰林茶館粉絲頁

即日起至6/18，只要在活動期間下載翰林茶館APP並註冊成為會員，外帶「翡翠鳳梨冰茶」可享買一送一(限量200組，送完為止)。

⬤ 天仁茗茶：珍珠鮮奶茶兩杯150元

圖／天仁茗茶找茶粉絲團

即日起至6/18，活動期間天仁茗茶APP派送專屬優惠券，大杯「冰珍珠鮮奶茶」兩杯只要150元。

⬤ 麻古茶坊：金萱雙Q買一送一

即日起至6/20，活動期間使用Uber Eats外送平台訂購麻古茶坊「蜜桃紅茶」即享買一送一。

⬤ 得正：春烏龍、焙烏龍茶凍買一送一

即日起至6/20，活動期間使用Uber Eats外送平台訂購得正「春烏龍、焙烏龍茶凍」即享買一送一好康。

⬤ 五桐號：荔枝冰茶凍飲、仙草凍奶茶買一送一

圖／五桐號粉絲頁

即日起至6/20，活動期間使用Uber Eats外送平台訂購五桐號「荔枝冰茶凍飲、仙草凍奶茶」即享買一送一。

⬤ 珍煮丹：蜂蜜檸檬菊花茶買一送一

即日起至6/20，活動期間使用Uber Eats外送平台訂購珍煮丹「蜂蜜檸檬菊花茶」即享買一送一。

⬤ 老賴茶棧：老賴紅茶買一送一

即日起至6/20，活動期間使用Uber Eats外送平台訂購老賴茶棧「老賴紅茶」即享買一送一好康。

⬤ 好一點熟醇紅茶：啤酒綠茶買一送一

圖／好一點熟醇紅茶粉絲頁

即日起至6/17，按讚好一點FB並公開分享貼文，可享「啤酒綠茶(L)」買一送一，活動限門市自取。

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