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麥當勞買1送1！麥當勞歡樂送「人氣4美味」買一送一　肉肉控必吃「無敵大麥克」悄回歸快追

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／麥當勞提供
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麥當勞優惠快收！連鎖速食麥當勞不時推出優惠活動，網路訂餐也是好康享不完。即日起至6/27，使用歡樂送網路訂餐輸入指定優惠碼，即可享有超人氣美味小點買一送一。此外，還有期間限定「無敵大麥克」回歸上市，肉肉控大口吃起來！

圖／麥當勞提供
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買一送一！麥當勞即日起推出「歡樂送優惠不打烊」活動，凡於6/27前於歡樂送網路訂餐輸入優惠碼「FREE」，就能享有美味小點買一送一的好康，優惠小點包含經典美式、6塊麥克鷄塊、酥嫩鷄翅、薯餅等，買一送一滿足感更加倍。

圖／麥當勞官網
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除此之外，廣受粉絲喜愛的期間限定「大麥克」系列現在也統統吃得到，像是大麥克、香鷄大麥克、無敵大麥克等。其中，肉肉控必吃「無敵大麥克」更是肉量加倍，多汁的四片牛肉搭配獨門秘製大麥克醬，神仙級美味可得把握別錯過。

圖／麥當勞官網
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