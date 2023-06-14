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吃太慢換不到！藏壽司「富士山和風玻璃杯」免費送　同步再推「2新口味」有吃又有拿快訂位

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／藏壽司粉絲頁及藏壽司提供
圖／藏壽司粉絲頁及藏壽司提供

人氣迴轉壽司品牌「藏壽司」為歡慶台中三井LaLaport店開幕，特別獨家推出「滿額贈」活動，只要符合活動資格即可獲得可愛又實用的「富士山和風玻璃杯」，限量240個，台中人先筆記，晚去可就送完啦！

即日起至6/19，凡按讚藏壽司FB或追蹤藏壽司官方IG，於結帳時出示手機畫面，即可享單店限定9折優惠。圖／藏壽司粉絲頁
即日起至6/19，凡按讚藏壽司FB或追蹤藏壽司官方IG，於結帳時出示手機畫面，即可享單店限定9折優惠。圖／藏壽司粉絲頁

餐點示意圖。圖／藏壽司提供
餐點示意圖。圖／藏壽司提供

「藏壽司」台中三井LaLaport店將自6/20起推出「滿額贈」好康，活動期間當日單筆消費滿1,200元以上，並按讚藏壽司臉書粉絲專頁或追蹤藏壽司IG官方帳號，結帳時至櫃台出示按讚畫面及發票，即可免費兌換限量「富士山和風玻璃杯」乙個。此外，有網友分享先前活動經驗，表示「(當時)吃飽結帳發現已換完」、「贈品太少了，每次都換不到」、「當天吃太慢還會換不到！」，建議大家要搶要快。

圖／藏壽司粉絲頁
圖／藏壽司粉絲頁

除此之外，藏壽司也同步於6/20推出經典美味「炙烤燒肉醬豬五花」及「黑胡椒燒霜鮭魚」。「炙烤燒肉醬豬五花」在油亮豬五花上鋪上起司絲，淋上特調燒肉蛋黃醬並炙烤，肉肉控必點；而「黑胡椒燒霜鮭魚」則是鮭魚新吃法，搭配黑胡椒香氣，一口下去好驚豔。享用新品的同時，還能再拿實用贈品，台中人6/20準時開吃啦！

圖／藏壽司粉絲頁
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