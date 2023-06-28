手機先吃！頂呱呱 x momo推「3款好運餐」　新裝「好運喵造訪」貓奴必拍　吃美食招好運還能做公益

新品上市！台灣第一家速食炸雞「頂呱呱」攜手電商「momo購物網」推出聯名限量包裝「好運喵造訪」，還有三款「好運餐」，不僅能夠吃美食還能招財招好運。而在momo平台也有獨家優惠，像是包含免費呱呱包、雞脖子買一送一等贈品兌換券好康。

每售出份好運喵喵餐，頂呱呱即捐出5元救援流浪貓。圖／頂呱呱提供

台式速食品牌「頂呱呱」與「momo購物網」聯手推出超可愛又好拍的「好運喵造訪」包裝，三款「好運餐」也同步自即日起至7/11限定開賣，包含單人份好運喵喵餐199元、雙人份好運成雙餐379元及小幸運點心餐99元，也於雙外送平台、momo購物網販售。此外，每賣出一份「好運喵喵餐」，頂呱呱即捐款5元至「拼圖喵中途之家」，用實際行動支援浪浪！

好運喵喵餐199元，呱呱包和地瓜薯條等明星商品一次滿足。圖／頂呱呱提供

同時，momo購物網另有獨家優惠，如免費呱呱包、雞脖子買一送一、好運喵喵餐折20元、買超值套餐送地瓜薯條等優惠券，兌換期限、實際領取及兌換方式，以momo購物網公告為主。

此波三款好運餐同步於雙外送平台及momo購物販售。圖／頂呱呱提供

頂呱呱 x momo購物網「好運喵造訪」活動資訊

活動日期：即日起～7/11

活動辦法：好運喵喵餐 門市特價199元（原價263元）含原味雞腿1隻、呱呱包1顆、阿勇雞塊4塊、地瓜薯條1份、可樂系列(M)1杯；好運成雙餐 門市特價379元（原價528元）含原味炸雞2塊、辣味雞翅2隻、呱呱包1顆、阿勇雞塊4塊、地瓜薯條2份、可樂系列(M)2杯；小幸運點心餐 門市特價99元（原價155元）含原味炸雞1塊、地瓜薯條1份、可樂系列(M)1杯

備註：全台門市販售，除桃園機場店、動物園店不參與

頂呱呱 x momo購物網 獨家優惠活動資訊

好運喵喵餐20元折價券

登記時間：7/1～7/6、7/8～7/11

於momo活動頁面登記領取，憑券至門市購買「好運喵喵餐」即可折抵20元

呱呱包免費兌換券

登記時間：7/7

於momo全站消費累積2,000元，即可於當日00:00起開始登記

雞脖子買一送一優惠券

登記時間：7/1～7/31

於momo全站優惠集點購頁面，可以點數1點換購

購超值套餐贈地瓜薯條優惠券

登記時間：8/1～8/31

於momo全站優惠集點購頁面，可以點數1點換購

備註：兌換期限、實際領取及兌換方式，皆以momo購物網公告為主

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