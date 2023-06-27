花蓮第一超人氣！在地老店「林家香酥雞」沒電話預約吃不到，殺到現場點餐還要等一小時以上
udn走跳美食／Mika
這家聽說是花蓮在地老店最強鹹酥雞，別看攤子前沒什麼人，全都是電話預約好的，現場點餐要點一小時以上。但問題是生意太好老闆也常關機，意思就是能吃到要看緣分，或者像我們這麼勤勞跑兩趟這樣，一趟現場點餐，一趟過一個多小時去領餐點，而且這還是平日晚上的日常喔。
德安橋頭 林家香酥雞｜交通位置
位於德安一街巷弄內，路邊可停車。
看起來就是很樸實無華的鹹酥雞攤，我們在很平凡的平日晚上，想打電話訂餐但怎麼都打不進去，決定現場殺過去，看攤子前沒什麼人還以為沒問題啦。結果一問才知道要等一小時以上，而且老闆已經懶得開機接單了。
每天公休日都不定時喔，公休日會公布在攤子前。
老闆有說忙的話就會關機⋯⋯在地人都知道這家夭壽難買。
未顯示電話也不接喔～殺到現場的客人一定要寫菜單以免漏單。
德安橋頭 林家香酥雞｜MENU
品項很多，價格落在$10~$75之間，建議想吃要一開店就打電話或現場預訂，太晚來很可能提早賣完打烊。而且一開店就預約的話，電話關機的機率比較低。
即使殺到現場也沒比較好，我們也是等了一個多小時才被通知去領餐，超餓。
不過看到香噴噴的食物後也就覺得等待都值得了。除了胡椒辣粉以外 還加了不少洋蔥蒜頭，那蒜味超濃。
炸蔬菜
點這個是為了欺騙自己營養有均衡喔，不過意外的是這蔬菜即使炸過也不會太過油膩，有脫油喔。
蔬菜的脆口度有保留，灑上胡椒辣粉很夠味，搭配洋蔥、蒜頭一起吃超下酒的，真想來一手台啤。
雞排、鹹酥雞、三角骨、米血等⋯⋯
香雞排
一般雞排都不給切的，這家倒是有幫我們切好。雞排是有炸酥脆，就是肉質偏乾了一點，但很夠味。
炸魷魚
招牌必點，而且這一味超搭洋蔥跟蒜頭配料，鹹香不油膩還帶鮮味，而且酥脆帶嚼勁，我超愛。
三角骨
這個我也很推薦，三角骨的肉算多，我就喜歡啃骨邊肉，特別嫩口好吃，加上炸的酥脆入味，我朋友甚至連骨頭都可以吃下肚。
香酥雞
古早味裹粉的作法，酥脆帶點濕滑的口感，肉質我是覺得就紮實，嫩是可以啦，但我沒很喜歡。
炸米血
這是我的最愛，咀嚼系就愛炸米血那種外硬內軟Q的口感。
掃盤後盤子也沒見很多油殘留，而且洋蔥跟蒜末真的給很多，很濃的蔥蒜味，真的很適合當下酒菜，就是吃完 嘴裡那股味兒有點重，不過不愧是花蓮最強，真的好吃。
德安橋頭林家香酥雞
地址：花蓮縣花蓮市德安一街223號巷1號
營業時間：16:00am-22:30pm
店家電話：0928570830
文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌
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