連2天喝起來！星巴克「特大杯飲料買1送1」 週末前先開喝
星巴克買一送一又來啦！星巴克將於5/4、5/5連續兩日推出「特大杯好友分享」，凡購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，即可享買一送一。特大杯一次喝起來，迎接快樂週末！
週休前小確幸！星巴克再度推出「特大杯買一送一」，凡於5/4、5/5兩日上午11點至晚上8點，到星巴克門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，即享買一送一。
值得注意的是，本次活動優惠品項不包含星冰樂系列飲料、蜜桃蘋果風味烏龍茶、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
星巴克「特大杯好友分享」活動資訊
活動日期：5/4、5/5 活動當日11:00-20:00
活動內容：凡於活動期間至星巴克門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待
注意事項詳見星巴克官網
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