麥當勞「甜筒打包盒」引熱議！網友求刪文　搖頭嘆：員工要挨罵

居然有甜筒外帶盒！日前，有名網友在大陸社群小紅書上以「第一次見麥麥(麥當勞)的甜筒打包盒」為題分享自己外帶麥當勞霜淇淋的經驗，忍不住要PO文大讚。不過，卻意外引來網友留言「求你別發了」、「一堆員工要挨罵」等回應，掀起熱議。

圖／麥當勞提供

事情發生在大陸麥當勞，有位網友分享「麥當勞甜筒打包盒」，外帶盒裝貼合甜筒本身，也讓霜淇淋不容易傾倒，吸引不少人眼球，並大讚「好可愛」、「第一次見」。不過，也有人表示員工這麼做會挨罵，因為甜筒有規定是不能打包的，並建議原PO刪掉貼文。

圖／摘自小紅書

圖／摘自小紅書

另有網友指出，這個甜筒打包盒本身是裝聖代的，並非用來外帶霜淇淋，杯子、蓋子進貨都要錢，基於成本及規定，員工若提供霜淇淋打包可能會被店經理教育。但也有人認為，麥當勞的基本原則就是不拒絕顧客的合理要求，需要打包還是可以向工作人員詢問，不要把事情看得太嚴重。

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