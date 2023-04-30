全家霜淇淋買1送1常見「一現象」！2字讓網共鳴哀號：心涼涼

兩個字讓人空虛寂寞！近日，全家便利商店為迎51連假，特別推出Fami!ce霜淇淋買一送一的優惠，讓不少人瘋搶好康，爽吃話題霜淇淋。不過，也有網友發現每當全家霜淇淋推出買一送一，就會伴隨一現象，紛紛表示「買一送一很容易(遇到這狀況)」、「真的會耶」、「本來想吃個涼，結果心都涼了」。

全家便利商店自4/28起至5/1使用全盈+PAY支付可享全家Fami!ce霜淇淋（口味不限）買1送1優惠。圖／全家便利商店提供

昨(29)日，有網友在超商資訊分享社團中PO出一張讓人心涼的照片，原來是霜淇淋機貼上「完售」兩字的紙條，原PO表示「看到霜淇淋完售有種空虛寂寞的感覺」，引來許多人共鳴與分享，有網友說自己也跑好幾家，甚至有人跑了好幾家都沒有買到，讓人直呼「好空虛」。

原PO表示看到霜淇淋「完售」有種空虛寂寞的感覺。圖／摘自7-11全家 各超商新品資訊共享臉書社團(網友曹文 興)

此外，有網友看了原PO的貼文，認為可能是店員不想擠，才貼出完售，而原PO則回應「店員說賣完了，等五月初新口味」，並透露接檔口味應是白葡萄，同時也讓不少網友開始期待新一檔的霜淇淋口味。

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