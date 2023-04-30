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有夠下飯！麻婆豆腐丼飯專門店「Mrs.Mapo」全品項9折，涮嘴一路吃到5月

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／Mrs.Mapo 麻婆豆腐臉書
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麻婆豆腐控看過來！主打獨門麻婆豆腐的丼飯專門店「Mrs.Mapo 麻婆豆腐」推出勞動節優惠，即日起至5/5，凡至門市消費餐點統統享9折優惠，內用、外帶都可以，沒有哩哩扣扣的門檻條件，優惠給得很大方，讓你一路吃到開工！

圖／Mrs.Mapo 麻婆豆腐臉書
圖／Mrs.Mapo 麻婆豆腐臉書

圖／Big City遠東巨城購物中心臉書
圖／Big City遠東巨城購物中心臉書

51連假開吃省荷包！「Mrs.Mapo 麻婆豆腐」推出勞動節好康，即日起至5/5，不論內用或是外帶，餐點全品項統統享9折，適用店鋪包含新竹巨城店、信義新光三越A11店、家樂福經國店、家樂福新店店，透過美食來撫慰打工人的胃和心靈。

圖／Mrs.Mapo 麻婆豆腐臉書
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圖／Mrs.Mapo 麻婆豆腐臉書
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「Mrs.Mapo 麻婆豆腐」使用店家獨門秘方製作花椒紅油醬，炒出多層次風味且香甜的麻婆豆腐，結合各種日式丼飯呈現，輕鬆享用日常美味，愛吃辣、不吃辣都能滿足。

Mrs.Mapo 麻婆豆腐 勞動節優惠資訊

優惠期間：即日起至5/5

優惠內容：內用/外帶 全品項9折

適用店鋪：新竹巨城店、信義新光三越A11店、家樂福經國店、家樂福新店店

圖／Mrs.Mapo 麻婆豆腐臉書
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圖／Mrs.Mapo 麻婆豆腐臉書
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