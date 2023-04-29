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不要對我尖叫 X 三星手機！4家超猛「手搖飲料跨界聯名」快追 麻古茶坊 X PUMA、五桐號 X Dinotaeng

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／業者提供
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台灣身為手搖飲料的帝國，有著各式各樣手搖飲料店，除了把關自身產品線、祭出各種吸睛行銷手法，手腳快的品牌更是動腦到「聯名活動」，試圖在社群上成功創造口碑行銷話題。近期有幾間超有特色的跨界聯名令人感到好奇，不要對我尖叫 X 三星手機、麻古茶坊 X PUMA、五桐號 X Dinotaeng、萬波 X HUMAN MADE，帶來一系列讓網友瘋狂尖叫的週邊產品，一起來看看！

★不要對我尖叫 X 三星手機

不要對我尖叫以海外強勢回歸為主題，與三星 Galaxy A34｜A54 5G手機合作推出夜貓特調系列，以Galaxy A54 5G升級超時尚玻璃背蓋為靈感發想，4款顏色分別命名為黑糖玻玻、紫芋玻玻、青檸玻玻、白玉玻玻；Galaxy A34 5G除黑糖玻玻、紫芋玻玻、青檸玻玻外，還有超抓眼的銀河玻玻。

圖／不要對我尖叫提供
圖／不要對我尖叫提供

即日起至5/17，到不要對我尖叫門市購買夜貓特調系列，即可參加線上活動抽獎，活動期間至「不要對我尖叫」官方FB置頂活動貼文下，tag兩位好友並於同一則留言內貼上「購買夜貓特調系列飲品之照片」，即可抽「極亮眼夜拍 Galaxy A54 5G」手機一支、不要對我尖叫-夜貓特調系列的買一送一兌換券30組(兌換期限至112/5/30)，5/19公佈抽獎名單。

圖／不要對我尖叫提供
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★麻古茶坊 X PUMA

圖／麻古茶坊提供
圖／麻古茶坊提供

麻古茶坊與時尚運動品牌 PUMA聯手推出名為「香橙Ｑ豹」的特調飲品，以茉莉花薰花茶香綠茶為基底，結合現挖鮮榨的新鮮柳橙和百香果，滿滿果肉顆粒感，加入滑溜Ｑ彈的全新加料「波波條」，交織出酸甜清爽滋味，呼應 PUMA 奶蓋橘新色 Style Rider Play On 花樣韓系美鞋打造夏日初戀系心動聯名。即日起到麻古茶坊門市單筆購買6杯香橙Ｑ豹，即可獲得 PUMA X 麻古茶坊超Ｑ環保聯名帆布杯袋一只，數量有限，送完為止。

圖／麻古茶坊提供
圖／麻古茶坊提供

★五桐號 X Dinotaeng

圖／五桐號WooTea臉書
圖／五桐號WooTea臉書

去年底五桐號與韓國Dino Taeng推出超級軟萌可愛的插畫聯名一夕爆紅，今年第二波聯名活動預計5/2各門市同步開賣週邊療癒小物，僅限門市販售，滿100元即可加購(不能寄杯)，將帶來可愛好吃的2款造型鐵罐餅乾、2款聯名造型人物杯塞，還有買任2杯大杯蜜桃新品即送造型便利貼2款，喜歡Dinotaeng的朋友手刀設鬧鐘開搶！

圖／五桐號WooTea臉書
圖／五桐號WooTea臉書

★萬波 X HUMAN MADE

圖／萬波島嶼紅茶提供
圖／萬波島嶼紅茶提供

萬波島嶼紅茶與《HUMAN MADE》聯名如火如荼持續延燒，第二波周邊商品包含超人氣的隨行杯、質感超好的地墊、以及CP值破表的杯墊，在粉絲的引領期盼之下，終於全數上架開賣，每樣商品都是限量，尤其第一波的帆布袋和冰塊盒更是只剩些微數量，握最後的機會手刀下單！

圖／萬波島嶼紅茶提供
圖／萬波島嶼紅茶提供

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麻古茶坊 不要對我尖叫

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