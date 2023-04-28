「五桐號 X Dinotaeng」第二波聯名來了！造型餅乾、杯塞、便利貼5/2全台同步開賣
去年聖誕節，手搖飲品牌「五桐號」與呆萌可愛的Quokka跟Marsh聯名，推出多款療癒小物、引發搶購熱潮，第二波聯名活動來囉！這回推出可愛好吃的造型鐵罐餅乾、人物杯塞，還有便利貼等三項週邊，5/2在各門市同步開賣，粉絲們快記好入手的的條件、設好鬧鐘，當天準備搶購囉～
與韓國Dinotaeng再度聯名，「五桐號」這回推出Quokka跟Marsh的造型餅乾(蛋奶素可食)，可愛到讓人捨不得吃掉，鐵罐還能拿來當存錢筒，放在辦公桌上收集零錢；或是滿額加價89元可以獲得小杯塞(隨機不挑款)，幫忙守護大家的飲料；還有購買兩杯蜜桃新品就能入手、只送不賣的便利貼，也是不能漏掉的療癒小物！
要提醒大家的是，此次活動的週邊僅限門市販售，滿100元即可加購(不能寄杯)，線上點餐平台、預留都沒辦法拿到；不過每間門市的配貨量將會公開，粉絲們可要緊盯貨量、手刀搶買啦！
【五桐號 X Dinotaeng】
．滿100元可加購一項，需重新排隊，不能疊加計算。
．造型鐵罐餅乾，加購價299元/8片(2款)
．聯名造型人物杯塞，加購價89元(2款)
．造型便利貼，買任2杯大杯蜜桃新品即送(2款)
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