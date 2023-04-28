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今天就開喝！星巴克連2日買一送一，上午11點起準時喝起來

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／星巴克咖啡同好會臉書
圖／星巴克咖啡同好會臉書

星巴克買一送一又來囉！星巴克於4/28及4/29連續兩日推出「OPEN 18週年 好友分享」，活動自上午11點起至晚上8點止，只要至星巴克門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，即享買一送一，快揪人開喝星巴克！

圖／星巴克咖啡同好會臉書
圖／星巴克咖啡同好會臉書

星巴克「OPEN 18週年 好友分享」於4/28、4/29兩日開跑，凡於活動當日上午11點起至晚上8點，至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。每人每次至多買二送二，限當場一次領取。

值得注意的是，本次優惠品項不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、蜜桃蘋果風味烏龍茶、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

圖／星巴克官網
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