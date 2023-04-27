「31冰淇淋」進駐台中LalaPort！南部吃不到，網友敲碗：我們也在等

台中人嗨又多一家！人氣冰淇淋專賣店「31冰淇淋」插旗台中LalaPort，並於今(27)日正式開幕，邀請台中的粉絲們一同歡慶開幕，除了吃得到多種口味的好吃冰淇淋外，還有門市專屬優惠活動。好消息一出，引來不少其他地區的網友敲碗許願，紛紛表示「南部也在等新店開幕」、「高雄也在等」。

圖／31冰淇淋官方粉絲團

「31冰淇淋」LalaPort台中店於4/27開幕，距離台鐵台中站步行6分鐘，不僅地理位置超方便，還能一次品嘗各種口味的美味冰淇淋。同步推出新店專屬優惠活動，自4/27起，消費滿150元即可獲得日本原裝進口可愛冰淇淋資料夾乙份，限量1,000份，送完為止。

圖／31冰淇淋官方粉絲團

圖／31冰淇淋官方粉絲團

目前，31冰淇淋在雙北、新竹、桃園、台中等地設有據點，最南僅到台中，讓不少南部朋友敲碗「希望在高雄也能吃到」、「希望嘉義可以開一家」、「台南也還在等啊」，期待品牌可以看到網友們的心聲，南下進駐。

圖／31冰淇淋官方粉絲團

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