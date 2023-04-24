濃郁到超出名！中壢「張豐盛商行」招牌中的招牌霜淇淋，花生、芝麻兩口味征服所有人
只知道吃全家霜淇淋還不夠！中壢這家「張豐盛商行」大名鼎鼎，別以為只是一間人氣伴手禮老店，店內販售的「濃郁霜淇淋」更是招牌中的招牌！平常少見的花生、芝麻口味一次吃得到，許多人就為這支霜淇淋，特地造訪打卡，不僅料好實在，外型更是讓人看了流口水。
中壢伴手禮老店「張豐盛商行」是在地人都知道的名店，店家販售的「濃郁霜淇淋」更是受到廣大喜愛與網友激推。霜淇淋有花生、芝麻及綜合口味，還有花生及芝麻淋醬可以選擇。部落客9an分享綜合霜淇淋口感，芝麻香氣更濃，搭配綠豆椪點綴，一支吃完好滿足。
此外，也有不少網友紛紛表示這家霜淇淋真的很濃郁，非常推薦給芝麻控及花生控們。而「張豐盛商行」還有許多伴手禮選擇，如有到訪，別忘了順手帶些招牌花生糖當作伴手禮回去囉！
張豐盛商行
地址：桃園市中壢區中正路349號
營業時間：9:00-17:30
延伸閱讀：
．倒數一週！高人氣「尷尬司康」快閃巨城，近20種口味誠意爆棚，網友許願：再往北一點快閃
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言