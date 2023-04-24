濃郁到超出名！中壢「張豐盛商行」招牌中的招牌霜淇淋，花生、芝麻兩口味征服所有人

只知道吃全家霜淇淋還不夠！中壢這家「張豐盛商行」大名鼎鼎，別以為只是一間人氣伴手禮老店，店內販售的「濃郁霜淇淋」更是招牌中的招牌！平常少見的花生、芝麻口味一次吃得到，許多人就為這支霜淇淋，特地造訪打卡，不僅料好實在，外型更是讓人看了流口水。

圖／IG@9an.eatba授權

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中壢伴手禮老店「張豐盛商行」是在地人都知道的名店，店家販售的「濃郁霜淇淋」更是受到廣大喜愛與網友激推。霜淇淋有花生、芝麻及綜合口味，還有花生及芝麻淋醬可以選擇。部落客9an分享綜合霜淇淋口感，芝麻香氣更濃，搭配綠豆椪點綴，一支吃完好滿足。

花生＋芝麻綜合霜淇淋80元。圖／IG@9an.eatba授權

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此外，也有不少網友紛紛表示這家霜淇淋真的很濃郁，非常推薦給芝麻控及花生控們。而「張豐盛商行」還有許多伴手禮選擇，如有到訪，別忘了順手帶些招牌花生糖當作伴手禮回去囉！

圖／IG@9an.eatba授權

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張豐盛商行

地址：桃園市中壢區中正路349號

營業時間：9:00-17:30

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