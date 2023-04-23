倒數一週！高人氣「尷尬司康」快閃巨城，近20種口味誠意爆棚，網友許願：再往北一點快閃

來自台中的人氣司康專賣店「尷尬司康」快閃新竹巨城，即日起至4/30，不用下台中，在巨城4樓就能吃得到。特別值得一提的是，「尷尬司康」在快閃的10天內帶來近20種口味，誠意滿滿，店家也透露將推出新口味，期待值直接飆高。還有北部的網友表示「可以再往北一點快閃嗎」，許願店家早日北上。

圖／尷尬司康IG

圖／尷尬司康IG

司康控不尷尬！人氣司康專賣店「尷尬司康」除了在台中金典綠園道第六市場設有櫃位，更於4月起快閃新竹巨城，店家推出眾多口味司康，深受司康控的喜愛與推薦。抹茶、伯爵茶、檸檬、巧克力、芋泥白玉等誘人滋味統統有，據店家表示，光是快閃的10天，就帶來近20種口味，也將持續推出新口味，不怕大家吃不過癮！

圖／尷尬司康IG

圖／尷尬司康IG

「尷尬司康」不光有多種口味選擇，可愛造型也超吸睛，不少人打卡曬照都引來稱羨，直呼「好可愛」。甚至更有網友為了買司康，不惜開車一個多小時衝到巨城購買，由此看出「尷尬司康」讓人死忠的魅力。此外，也有北部網友敲碗，希望店家快閃能再「北」一點，讓大台北地區的朋友也能品嘗店家的獨門美味。

尷尬司康 巨城快閃店

快閃期間：4/1～4/30

地址：Big City遠東巨城購物中心4F（手扶梯旁）

營業時間：11:00-22:00

圖／尷尬司康IG

延伸閱讀：

．都是童年回憶！「鬥牛士」進駐巨城、「我家牛排」林口開200坪百貨首店

．吃的木瓜牛奶！全聯「北回木瓜牛奶三明治冰」強勢登場，銅板價無負擔先囤起來