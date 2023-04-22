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吃的木瓜牛奶！全聯「北回木瓜牛奶三明治冰」強勢登場，銅板價無負擔先囤起來

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@syuan_foodie授權
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全聯美食＋1！喜歡三明治冰淇淋的朋友看過來，主打木瓜牛奶的「北回」攜手中祥食品推出聯名「木瓜牛奶三明治冰淇淋」，結合兩品牌的招牌商品，強強聯手出擊，而且在全聯就能買到，逛賣場別忘了到冰櫃區挖新品囉！

圖／IG@syuan_foodie授權
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一盒內有四入，全聯線上售價189元。圖／IG@syuan_foodie授權
一盒內有四入，全聯線上售價189元。圖／IG@syuan_foodie授權

吃的木瓜牛奶！「北回 X 中祥食品」攜手推出「木瓜牛奶三明治冰淇淋」，使用中祥經典微鹹蘇打餅，中間夾入北回濃郁木瓜牛奶口味冰淇淋，一口咬下好過癮，涮嘴到停不下來。此外，IGer鬍子先生分享，熱量標示沒有很高，一人吃一個也不用怕胖。

圖／IG@syuan_foodie授權
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三明治冰淇淋也是一種古早味冰淇淋，現在推出新口味，網友們紛紛表示「木瓜牛奶口味的好特別」、「太酷了」、「看起來好讚」。當作飯後甜點也很合適，消暑好味道記得先囤起來囉！

圖／IG@syuan_foodie授權
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