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全家霜淇淋有細節！他眼尖發現霜淇淋紙套小字，網友笑噴：增加了奇怪的知識
這裡有細節！日前，有網友在超商資訊分享臉書社團PO出自己買到的「好大支」全家霜淇淋，更發現了霜淇淋上的一個小細節，竟引來網友建議原PO進行實驗的呼聲，還有人表示「笑死，又增加了奇怪的知識」。
除了曬照炫霜淇淋外，有網友分享表示自己無意間發現「霜淇淋餅乾紙套上的小字」，吸引其他網友目光並掀起討論。紙套上寫著「餅皮與紙套間使用麥芽糖黏著」，因此有網友打趣建議原PO「舔舔看，確認是否麥芽糖無誤」，原以為只是玩笑，沒想到卻有人留言表示「我舔過，沒味道」，而被讚有實驗精神。
後續也有不少人表示自己也有發現這句小字，還特地拆開看是怎麼黏的。不過，另有網友透露，現在的紙套沒有用麥芽糖黏了，因為當時被誤以為是膠水黏在餅乾上，最後索性不黏了。
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