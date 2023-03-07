全家「現打果昔」新開賣！3門市限定販售，網卻歪樓：店員要多忙？

全家也賣現打果昔啦！去年7-11推出全新限定「果汁BAR」，提供各式現打果汁，而現在全家便利商店也推出「現打果昔」，讓外食族能用更方便、輕鬆的方式攝取蔬果營養，目前還有新品嘗鮮價，3店限定販售。超商真

2023-03-07 15:30