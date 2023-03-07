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全家「現打果昔」新開賣！3門市限定販售，網卻歪樓：店員要多忙？
全家也賣現打果昔啦！去年7-11推出全新限定「果汁BAR」，提供各式現打果汁，而現在全家便利商店也推出「現打果昔」，讓外食族能用更方便、輕鬆的方式攝取蔬果營養，目前還有新品嘗鮮價，3店限定販售。超商真是沒有極限，讓不少網友為店員嘆「好忙」、「好辛苦」。
去全家喝果昔！全家最新「現打果昔」今日起開賣，即日起至3/14還有嚐鮮價59元優惠(原價75元)，於中山民權店、瑞光店、京盛店3間門市限定販售。全家「現打果昔」有「香蕉牛奶果昔」、「木瓜牛奶果昔」、「蘋果鳳梨果昔」及「綜合果昔-綠拿鐵」4種品項可以選擇，滿足喜歡不同水果風味與需求的朋友。
上班族點這杯！若有選擇困難可參考「蘋果鳳梨果昔」一杯熱量不到100卡，微酸鳳梨搭配香甜蘋果，清爽又健康；「綜合果昔-綠拿鐵」則能幫助消化，內含菠菜與酪梨2種超級食物，補足一天能量與營養。
全家「現打果昔」優惠資訊
優惠時間：即日起至3/14
優惠內容：新上市嚐鮮價59元(原價75元)
販售門市：中山民權店、瑞光店、京盛店限定開賣
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