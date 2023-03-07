真的好「蜂」！ 迷客夏「蜂迷季2.0」3款新飲品+新配料奇亞籽、搭4種愛情語錄書籤超療癒

春天「蜂」來了！ 迷客夏全新登場的「蜂迷季2.0」變出3款蜂蜜創意新品「柚蜜白玉、蜜啵雪寶、蜜香烏龍拿鐵」，注入全新配料元素「纖脆奇亞籽」，再攜手暢銷作家黃山料聯名的4款語錄書籤磁鐵，讓人喝飲料也能如此療癒！

圖／迷客夏提供

去年大熱銷的蜂迷季讓很多人一試成主顧，2023年迷客夏以愛情為主題詮釋，變化出3款蜂迷季2.0新品。「柚蜜白玉」以葡萄柚mix甜香百花蜜，搭配滑嫩綠茶凍與經典Q彈白玉珍珠，展現愛情微酸微甜感受；「蜜啵雪寶」以冰糖洛神梅搭配100％真百花蜜，再注入添入大小雙脆-纖脆奇亞籽&脆啵啵球，全新口感嚐出戀愛ing的甜香記憶；以及「蜜香烏龍拿鐵」經典琥珀烏龍茶與蜜香交織調製而成，100%真百花蜂蜜入杯，每一款都值得你體驗。

圖／迷客夏提供

此次更攜手超人氣作家-黃山料，打造4款愛情療癒語錄磁鐵書籤，自3/8起，凡購買蜂迷季2.0新品兩杯以上，即免費獲贈愛情療癒語錄磁鐵書籤乙個，或單杯25元加價購也可獲得乙個(數量有限，款式隨機售/贈完為止、可累計) ，全台限量53000個，等你來收藏！

圖／迷客夏提供

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