好市多限定款「巧克力霜淇淋」回歸！ 老饕爽吃「沾這一物」還有3重新吃法

美式賣場Costco又一神級美食回歸啦！ 日前好市多熟食區回歸「麻花吉拿」一推出就賣得嚇嚇叫，最新再祭出滿滿份量的「巧克力霜淇淋」，整體口感如慕斯般絲滑濃郁的巧克力霜淇淋限定上架，快分享給冰控們必衝！

圖／IG@eat_sunsun授權

近期有網友於「Costco好市多商品經驗老實說」的臉書社團PO文「濃郁巧克力霜淇淋，好吃～」，原來是過往曾推出大熱賣的經典巧克力口味霜淇淋回歸，嚐過的人分享限定版巧克力霜淇淋，吃得到濃厚巧克力與奶香，不會太甜太膩是屬於略帶點苦甜巧克力，而且份量超大杯。

這款好市多「巧克力霜淇淋」份量十足，吃不完還可以向店員要杯蓋外帶，更有老饕分享巧克力霜淇淋的多重吃法，除了基本吃法「拿湯匙挖來吃」，還能趁稍微融化時「拿麻花吉拿沾著吃」，甚至待全融化時變身為「巧克力奶昔」直接喝，售價69元卻有3種吃法，十分划算！

圖／IG@eat_sunsun授權

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