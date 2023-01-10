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會員驚喜！好市多傳說甜點「37公分麻花吉拿棒」回歸 開吃不用50元
好市多熟食區驚見傳說甜點！據說是睽違2年再度回歸的「麻花吉拿棒」，廣受會員好評的現炸吉拿棒一推出就被大家手刀分享，一支完整長度可長達37公分！好拿又方便吃，喜歡肉桂香的朋友千萬不要錯過！
人手一支不誇張！全台好市多「麻花吉拿棒」強勢回歸，剛出過的現炸吉拿棒沾上滿滿肉桂糖粉，外皮酥脆、口感紮實，每支都至少長達30公分，一支50元有找很親民，逛完賣場吃上一口超過癮！
曾吃過的會員分享「期待好久，去現場等了10分鐘，剛出爐熱熱吃很好吃」、「之前吃電影院的覺得這食物好普，後來吃好市多的，才發現電影院的是什麼鬼」、「這根絕對超欠吃」。怕會口乾的朋友也可以配上一杯飲品或是沾著霜淇淋吃都很推喔！
好市多－麻花吉拿棒
售價：49元
販售門市：全台好市多
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