18顆大湖草莓！大苑子「豪華版草莓牛奶冰沙」霸氣回歸，加碼限量下午茶「奶酪愛心杯」

情人節才有！即將迎來2/14西洋情人節，許多甜點都變身愛心型，不論吃了看了都甜在心裡。精品甜點Lady M情人節限定千層也再度回歸，還有韓國街頭甜點吉那圈化身表白神器。因為是情人節限定，不快快搶吃就要

2023-02-12 16:00