18顆大湖草莓！大苑子「豪華版草莓牛奶冰沙」霸氣回歸，加碼限量下午茶「奶酪愛心杯」
草莓季就要喝草莓啊！新鮮水果茶飲專賣店「大苑子」在2/14情人節推出浪漫新飲品「莓好相遇」，每一杯都飽含18顆酸甜多汁的新鮮大湖草莓，滿滿的草莓一次滿足不奢侈，草莓控千萬別錯過啦！
酸甜滋味好迷人！大苑子推出加入18顆酸甜多汁的新鮮大湖草莓飲品「莓好相遇」，搭配濃醇的許慶良鮮乳製成「豪華版草莓牛奶冰沙」，吃得到整顆草莓口感豐富又超澎派，粉嫩外觀也讓人少女心爆發，不打卡一下都對不起這杯飲品。
不僅如此，即日起在部分大苑子門市還能買到情人節限定款「許慶良鮮奶酪愛心杯」，有許慶良胭脂芭樂鮮奶酪、許慶良莓好鮮奶酪2種口味可以選擇，數量有限、售完為止。甜點控快衝門市搜寶啦～
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