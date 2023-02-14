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逮丸奶茶賣翻天！ 人氣手搖「一沐日」新開2門市 指定飲品限時3天「買一送一」

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／一沐日粉絲團
圖／一沐日粉絲團

新店開張買1送1來了！ 發跡於台中的手搖飲料「一沐日」，日前推出超級傳承台灣味，把草仔粿入飲品的全新「逮丸奶茶」，還一度因備料不及而發出道歉聲明，最新迎來好消息，一沐日新開設2間「鹿港」和「鳳山」門市，更連續3天祭出買一送一的好康優惠，飲料控們先筆記！

圖／一沐日粉絲團
圖／一沐日粉絲團

一沐日近日開設的２門市，分別為彰化「鹿港中山店」與高雄「鳳山濱山店」，即日起試營運，更於2/17至2/19連續３天期間推出「定飲品買一送一」好康，2/17為「凝凍百香飲」、2/18奶蓋招牌紅、2/19粉粿黑糖奶茶，開幕活動門市限定喝，快把握買一送一活動(其他門市無販售)。

繼粉粿黑糖奶茶大受好評後，一沐日再推出充滿台味的「逮丸奶茶」，結合台灣傳統艾草美食「草籽粿」，開賣一週就因為「艾草備貨量不足」而發出道歉聲明，喝不到「逮丸奶茶」沒關係，一沐日還有多款必點的人氣飲品可選擇，粉粿桂花檸檬、粉粿黑糖檸檬、粉粿黑糖奶茶、荔枝烏龍、油切蕎麥茶、鮮百香果綠茶，彰化和高雄的朋友更是要追新開店家優惠「買一送一」喝起來吧！

圖／一沐日粉絲團
圖／一沐日粉絲團

一沐日鹿港中山店：彰化縣鹿港鎮中山路192號1樓

一沐日鳳山濱山店：高雄市鳳山區濱山街3號1樓

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