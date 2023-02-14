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情人節抱抱！ 挑戰男友力「樂鮮 Sushi bar」公主抱免費吃，抱越久送越大

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自爭鮮粉絲團
圖／取自爭鮮粉絲團

214情人節放閃！爭鮮旗下餐酒館品牌「樂鮮 Sushi bar」於情人節推出「整點ｘ抱抱」放閃優惠，只要「公主抱」抱著撐愈久，就送越豪華餐點免費吃，挑戰男友體力和高調放閃的時刻到了！

圖／取自爭鮮粉絲團
圖／取自爭鮮粉絲團

慶祝214情人節，「樂鮮 Sushi bar」壽司餐酒館於2/14至3/14推出一個月的「整點抱抱」限定活動，只要活動期間內完成指定公主抱動作，就送一張拍立得照片，再根據抱著的秒數長短，贈送對應的獎品。

樂鮮 Sushi bar 整點抱抱活動獎項：

30秒：檸檬漾1杯(價值70元）

45秒：現開大生蠔1顆(價值120元）

60秒：壽喜燒雞肉串1份(價值120元）

75秒：松露薯條1份(價值140元）

90秒：冠軍調酒1杯(價值180~200元）

120秒：酒水任一款，可選1杯(不含單瓶）

150秒：匈牙利辣烤雞翅1份(價值220元）

180秒：拿坡里酥炸海鮮1份(價值260元）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／取自爭鮮粉絲團
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活動獎品價值約落在70元至260元之間，包含有飲品「檸檬漾、冠軍調酒」、人氣小點「壽喜燒雞肉串、松露薯條」、長達150秒時可免費吃「匈牙利辣烤雞翅」、最MAN獎項是180秒的「拿坡里酥炸海鮮」，情人節約會展現男友體力和心意就靠這一回。

圖／取自爭鮮粉絲團
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