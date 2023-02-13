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低頭驚見「史努比帝君」！松山慈祐宮「隱藏版」引回響，網友笑：從小看到大

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／松山慈祐宮官網、脫口秀演員瑞恩IG@rayray_945授權
圖／松山慈祐宮官網脫口秀演員瑞恩IG@rayray_945授權

廟宇亮點自己找！近日，白沙屯媽祖進香掀起波波話題，大家都在瘋媽祖的同時，至廟宇參拜也能搭上熱潮。去到廟宇除了虔誠參拜外，還有特殊亮點可看，不過統統藏在細節裡，不仔細尋找真不容易發現，而松山慈祐宮的「一必看亮點」你也知道嗎？

圖／松山慈祐宮官網
圖／松山慈祐宮官網

瑞恩參訪慈祐宮低頭驚見「史努比帝君」。圖／脫口秀演員瑞恩IG@rayray_945授權
瑞恩參訪慈祐宮低頭驚見「史努比帝君」。圖／脫口秀演員瑞恩IG@rayray_945授權

日前，脫口秀演員瑞恩在個人IG分享自己前往松山慈祐宮發現的Q萌亮點，透露「谷歌說，這是慈祐宮必看亮點」。影片中，竟看到慈祐宮地面磁磚上出現一隻隻可愛「史努比」，瑞恩更趣稱是「史努比帝君」，引起不少網友回響，有網友留言「好可愛，我確認過是史努比」、「我要hello kitty天后」等。

也有網友從小就知道這個「隱藏版」，表示「我小時候他就一直在那裡了」、「從小看到大，小時候也很疑惑」，畢竟看到這麼現代的卡通人物出現在莊敬傳統的廟宇，難免會令人感到驚訝與驚喜。

據網友分享Google搜尋結果「松山慈祐宮因歷史久遠，經歷多次翻修，融合古典與現代工藝，友愛孩童的董事長靈機一動，將小孩喜愛的史努比、無尾熊、大象、小狗等圖案加入地磚設計，許多香客低頭看到都露出會心一笑」。將來如有機會到慈祐宮參拜，不妨也低頭找找這些可愛的隱藏版守護神吧！

圖／脫口秀演員瑞恩IG@rayray_945授權
圖／脫口秀演員瑞恩IG@rayray_945授權

圖／脫口秀演員瑞恩IG@rayray_945授權
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圖／松山慈祐宮官網
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