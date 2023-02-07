怪美的！ 台灣燈會3迷因「另類花燈亮點」　醜臉嫦娥、兔肉火鍋西遊記、李宗瑞獄友花燈

台灣燈會有另類亮點，你發現了沒！ 2023年台灣燈會在台北市盛大舉行，最大宗主燈區座落在國父紀念館週邊，現場展出許多精美的花燈作品，為大家帶來3個「另類花燈」，近期在社群論壇上紛紛引發討論的有惡臉嫦娥、烹兔肉西遊記、李宗瑞獄友花燈，充滿迷因的神秘看點，真的是怪美的！

西遊記烹兔肉火鍋

有網友在信義區三兩事社團發文找尋2個有趣的花燈位置，分別是「西遊記煮兔肉火鍋」跟「醜臉嫦娥」，熱心的網友們解答，位在靠近市政府公園廣場，有西遊記場景花燈，可以看見牛魔王、唐三藏等經典人物。

網友們看到第一眼疑惑的是西遊記為什麼要把「可愛兔兔煮成鴛鴦鍋」，而中華花燈藝術學會則解說，其實並不是牠在被煮，是在享受著泡澡而臉上露出滿意的笑容，透過另類手法，表現唐僧跟牛魔王是朋友在同樂的感覺。

圖／翻攝信義區三兩事社團(網友Chi Chi Cho、Kelly Liu)

醜臉嫦娥

被網友點名為「醜臉嫦娥」的作品名稱為「喜兔綻春妍、月仙護台灣」，其實是20多年前，當街開槍打死台北市議員陳進棋的天道盟太陽會殺手董智泰獄友作品，呈現中國風情的寫實版嫦娥，在未點燈的狀態下，臉部稍顯線條鋼硬，也有網友分享點燈後的反差感，表示「反而很可愛，怪美的！」

圖／翻攝信義區三兩事社團(網友Mercury Shih、Js Lu)

李宗瑞獄友花燈

在矯正機關的全國花燈競賽作品中，涉及酒店性侵案的受刑人李宗瑞去年就曾參賽獲獎，今年與獄友再以「兔躍福門喜臨春」共同參加展出，經PTT網友貼出數張照片分享後，眾人紛紛大讚「他的手藝厲害」、「被女人擔誤的花燈高手」、「進監獄後發揮才華。」、「宗瑞出品，必屬佳作」。

圖／翻攝PTT(網友Hamburglar)

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