台中人好期待！「饗食天堂」台中二店籌備中，落腳台中三井LaLaport

台中人準備開吃！有國民Buffet之稱的「饗食天堂」，日前傳出大直店將於2/28熄燈消息。關了一間就再開一間，近日便有部落客發現台中三井LaLaport內「饗食天堂」正在籌備中，而提供台中人最新情報的我是台中人臉書也PO出消息，讓不少在地人十分期待。

圖／饗食天堂臉書

圖／摘自我是台中人臉書

台中第二家分店！「饗食天堂」插旗台中三井LaLaport，日前就有部落客貼出照片，發現目前正在籌備中。饗食天堂台中三井LaLaport店預計於2023年第二季登場，約為4至6月間，店址選在南館2樓。

不少網友一看到此消息，紛紛表示「不用特別跑去大遠百」、「肯定排隊了」、「這家最讓人期待啦」，看出許多在地人的期待。「饗食天堂」提供上百道多國美食，日式烤炸物、港式點心、現切牛排等都是人氣必吃，因此也成為饕客們的愛店。

圖／饗食天堂臉書

台中三井LaLaport南館自1/17起營運。圖／業者提供

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