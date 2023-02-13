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終於等到！全國最大「貨櫃精品酒店」閒置5年後重啟，網友呼：等到都長草了

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／高雄點 Kaohsiung.授權
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終於有消息！停工又復工的建物歷經5年終將於今年開幕，高雄大立百貨前的「貨櫃屋建築物」預計於2023年開幕，並將成為全台最大貨櫃酒店「CESVI薩維思」，消息一出即有不少網友表示「終於要開了」！

圖／高雄點 Kaohsiung.授權
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高雄人不陌生！等了好久的貨櫃型建物「CESVI薩維思」將在今年開幕，因故沉寂5年終於有了動靜，5年間也傳出不少消息，但卻遲遲未見正式開幕的喜訊，如今據多方消息表示這間全國最大的貨櫃精品酒店「預定今年年中、第三季或年底即可開幕」，準確時間尚未公告，但已讓許多高雄人歡呼直喊「終於啊」、「閒置五年居然要開幕了」。

圖／高雄點 Kaohsiung.授權
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不過，也有網友質疑「不是說法規過不了嗎？」、「不知道結構有沒有問題」，但也有人緩頰表示「蓋好後因遇上疫情才沒有營業，應該算養蚊三年」。經過一波波的考驗，還是有不少在地人期待這棟被網友以為只是裝置藝術的貨櫃精品酒店能順利開幕。

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