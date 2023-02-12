全台南37區都有了！搶佔最後一區「山屋美型7-11」這日起試營運，在地網友嗨：我的家鄉有小七
山屋型7-11！近日，樂活台南臉書粉絲頁發出一張擁有山形屋頂的質感建築，上面竟大大的掛著7-ELEVEN的招牌，原來是台南市左鎮區的第一間7-11門市正在趕工中，建物外觀十分特殊，也讓在地人期待直呼「我的家鄉終於有小七了」。
樂活台南臉書粉絲頁時常發布台南在地最新的美食、旅遊資訊，日前也PO出左鎮區第一間7-11預計自2/23起試營運的好消息，貼文中更提到這間「山屋美型」7-11讓左鎮區「擺脫台南唯一沒有便利商店的區」，不少看到消息的在地網友紛紛留言「那一帶真的很需要一家便利商店，是大好消息」、「美呆了！」、「以後回老家方便多了」，看出大家都非常樂見其成。
而左鎮區的第一間7-11預計於2/23起試營運，2/25正式開幕，地址為台南市左鎮區菜寮62-36號。期待到時候開幕的盛況及完整的美型建築外觀，不僅僅提供了大家方便，也能到此拍拍照，為這麼特殊的質感7-11留念。
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