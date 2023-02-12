不讓燈會專美於前！巨型6米「PINGU企鵝」台北高雄接連登場，還有超萌各式週邊必敗

不讓兔年燈會專美於前！IG洗版的「PINGU企鵝」正式回歸，快閃店進駐台北與高雄，看得到巨型6米「PINGU企鵝」，不僅如此，超萌企鵝周邊商品系列也買得到，一定要看看。

圖／PINGU企鵝家族快閃店

首先「PINGU企鵝家族」將於台北登場，自2月15日起可在大直ATT展出，強調用「PINGU跟你宅一起」為發想，從客廳沙發，再到臥房與衣櫃等，共有5大主題可以美拍打卡。

圖／PINGU企鵝家族快閃店

至於南部人也不用擔心，緊接3月2日起接續在高雄統一夢時代傳承登場，而主題則改為冬季「PINGU雪樂園」，冰淇淋與雪屋等都看得到，最狂的是還有六公尺「企鵝氣球」，巨型企鵝保證拍不停。

圖／PINGU企鵝家族快閃店

其他快閃活動周邊商品有PINGU造型筆、PINGU造型夾，還有水杯與門簾等居家生活物品可挑選，保握機會買起來了。台北場快閃店自112年2月15日至112年3月12日；高雄場則自112年3月2日至112年4月17日止。

圖／PINGU企鵝家族快閃店

圖／PINGU企鵝家族快閃店

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